AFP: Словаччина заморозила рішення про допомогу Україні

Президентка Словаччини Зузана Чапутова виступає за подальшу військову підтримку України, однак рішення щодо її надання були заморожені. Наразі у країні триває формування уряду.

Словаччина заморозила рішення про надання військової допомоги Україні. Про це повідомили у четвер, 5 жовтня, агенству AFP у пресслужбі словацької президентки Зузани Чапутової.

Як наголосив прессекретар лідерки Словаччини Мартін Стрижинець, Чапутова поділяє точку зору, що рішення про військову допомогу "має відображати результати останніх парламентських виборів". Чапутова не "змінила свою позицію щодо військової допомоги Україні і продовжуватиме її підтримувати", додав він.

Сама Чапутова заявила, що, на її думку Словаччина має і далі підтримувати Україну. "Військова допомога Словаччини Україні має продовжуватися. Я поважаю результати парламентських виборів і негативну точку зору щодо цього у партії, яка веде коаліційні переговори. Але будь-яка словацька адміністрація повинна розуміти, що йдеться про безпеку України так само, як і про безпеку Словаччини", - написала вона в соцмережі Х (колишня Twitter).

Водночас виконувач обов’язків голови словацького уряду Людовіт Одор під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту Європейської політичної спільноти запевнив, що "він може розраховуати на нашу постійну підтримку". Про це Одор повідомив у публікації в Х.

Напередодні словацьке видання Dennik N повідомило, що міністерство оборони країни розглядає можливість передати Україні ще один пакет військової допомоги до формування нового уряду, але Чапутова, яка з початку війни активно підтримує Україну, виступила проти передачі допомоги.

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Партія-переможниця виборів обіцяла не допомагати Україні

Партія колишнього проросійського прем'єр-міністра Роберта Фіцо "Напрямок - соціальна демократія" (SMER-SD), яка перемогла на виборах, обіцяла "не давати Україні жодного патрона".

Чапутова вважає, що в ситуації, коли на виборах більшість голосів здобули партія Фіцо та ще кілька малих партій, які виступають проти військової підтримки України, передача допомоги до формування нового уряду створила б небезпечний прецедент.

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Чапутова вже доручила Фіцо почати формувати уряд. За його словами, на створення коаліції піде кілька тижнів. Віцеголова Європейського парламенту Міхал Шимечка, чия партія "Прогресивна Словаччина" посіла друге місце, наголосив, що перемога SMER-SD - це "погана новина для Словаччини", а якщо Фіцо вдасться створити коаліцію, все стане "ще гірше".