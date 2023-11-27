Шквальний вітер і замети: негода дісталася до Києва

Накоївши лиха на півдні України, зимовий шторм досяг Києва. Через сильний вітер і потужну хуртовину влада оголосила "помаранчевий" рівень небезпеки. В окупованому Криму без струму лишилося майже пів мільйона споживачів.

Зимовий шторм, який напередодні вдарив по південних регіонах України, досяг у ніч на понеділок, 27 листопада, української столиці. Як повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації (КМВА), у столиці фіксують пориви шквального вітру швидкістю 22 метри на секунду, сильній снігопад, хуртовини, снігові замети й ожеледицю на дорогах.

У місті оголошено ІІ - "помаранчевий" - рівень небезпеки. Рух транспорту ускладнений, наголосили у КМВА. Для запобігання подальшому погіршенню ситуації, з 7:30 в місто заборонено в'їзд великогабаритного транспорту. Заборона має тривати "до поліпшення погодних умов".

"Станом на 7:30 несприятливі погодні умови не призвели до надзвичайних ситуацій, ситуація контрольована", - зазначається в повідомленні.

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Попри негоду, в Києві не сталося аварійних відключень електроенергії чи аварій газотранспортної мережі, громадський транспорт працює в штатному режимі. Крім того, міськвлада відзвітувала про підготовку пунктів обігріву.

Напередодні ввечері мер міста Віталій Кличко повідомив про застосування протягом ночі сотень одиниць спецтехніки, які мали обробляли вулиці й тротуари Києва спеціальними хімічними розчинами, щоб запобігти транспортному колапсу зранку понеділка.

Транспортний колапс і знеструмлення в регіонах

Раніше місцева влада багатьох регіонів повідомляла про значну шкоду, заподіяну стихією. У низці областей пориви шквального вітру разом зі снігопадами призвели до аварійних відключень електропостачання, внаслідок чого десятки, а подекуди й сотні населених пунктів опинилися без електроенергії.

Крім того, в південних регіонах, зокрема на Одещині, сильний снігопад ускладнив, а подекуди й фактично призвів до зупинки автомобільного руху на дорогах. Приміром, на Одещині місцева влада змушена залучати навіть військову техніку для подолання наслідків стихії, про що повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Одещина не спить. Тривають роботи з ліквідації наслідків негоди. Всі служби продовжують працювати у посиленому режимі. На деяких заметених ділянках рятувальникам доводиться залучати навіть БТРи", - написав посадовець у Telegram-каналі.

У самій Одесі станом на 7 ранку зафіксували майже 80 обривів контактної мережі міського електротранспорту, внаслідок чого наразі більшість тролейбусів і трамваїв не курсують, повідомила міськвлада.

Апокаліптична ситуація в окупованому Криму

Найгірші наслідки стихійного лиха спостерігаються в окупованому росіянами Криму, де через потужний шторм, що вирує в Чорному морі, близько 500 тисяч людей залишилися без електрики. Про це у неділю, 26 листопада, повідомив у своєму Telegram-каналі радник призначеного РФ "голови" Криму Олег Крючков.

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За його інформацією, найбільше постраждали Чорноморський, Сакський, Білогірський, Сімферопольський, Жовтневий, Бахчисарайський та Ленінський райони півострова. За даними моніторингової системи Poseidon, хвилі біля південного та південно-східного узбережжя Криму досягають 8-9 метрів.

Місцеві Telegram-канали повідомляли, що вітер зривав дахи, валив дерева та опори ліній електропередачі, а також публікували відео затоплених морською водою будинків та доріг.

Російські та українські ЗМІ називають шторм у Чорному морі найсильнішим за останні сто років.