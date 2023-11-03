Дитина з України загинула через шторм "Кіаран" у Європі

У Бельгії ураган "Кіріан" забрав життя п'ятирічного українського хлопчика.

Ураган "Кіаран", що сформувався в ніч на 2 листопада над Атлантичним океаном і лютує в країнах Західної Європи, станом на п'ятницю, 3 листопада, забрав життя щонайменше 12 людей, зокрема дитини з України.

"Можемо підтвердити загибель українського хлопчика в Генті внаслідок нещасного випадку. Співчуваємо батькам. Наше посольство в Бельгії на зв'язку з поліцією та соціальними службами, а також рідними", - повідомили в міністерстві закордонних справ (МЗС) України виданню "BBC Україна".

За інформацією бельгійських ЗМІ, п'ятирічний хлопчик з України грався на майданчику, коли під час шторму на нього впали гілки дерев. Дитина померла в лікарні.

У цьому ж місті загинула 64-річна громадянка Німеччини, на яку впало древо.

Шторм "Кіріан"

Особливо сильні руйнування шторм спричинив у Франції та Італії.

У Франції загинули щонайменше двоє людей, 47 дістали травми. Понад пів мільйона будинків у країні залишаються знеструмленими.

В італійській провінції Тоскана, де загинули троє людей, оголосили надзвичайний стан. У Венеції двоє людей вважаються зниклими безвісти.

Двоє людей загинули в Нідерландах. У центрі іспанського Мадрида загинула 23-річна дівчина, на яку впало дерево.