Негода в Україні: на Київщині загинули троє людей

В Україні триває негода. Внаслідок буревію в Києві загинуло двоє осіб, ще одна - в Київській області. Також у 14 областях знеструмлено понад тисячу населених пунктів.

Внаслідок шквального вітру у суботу, 28 жовтня, на Київщинні загинули троє людей. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба.

"На жаль, відомо вже про трьох загиблих через негоду - двоє в Києві, одна людина на Київщині. Ще кілька людей травмовані", - написав він у Telegram.

За даними міського голови Києва Віталій Кличка, у столиці загинули двоє чоловіків віком 65 і 35 років. "Сім мешканців Києва отримали травми й переломи. Пʼятьох медики госпіталізували в лікарні столиці. Двом надали допомогу на місці", - написав він у Telegram.

Також, за словами Кличка, для ліквідації наслідків буревію задіяно 34 одиниці техніки та 208 працівників аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуд" та аварійні бригади комунальників, додав він. При цьому мер столиці закликав мешканців бути обережними і без нагальної потреби не виходити на вулицю. Як уточнили в Київській міській державній адміністрації, станом на 14:00 виявлено 592 пошкоджених або повалених дерева.

Читайте також: Ураган "Забіне": хто дає імена природним катаклізмам?

Міненерго: Без світла - понад 300 тисяч споживачів

Також через негоду було знеструмлено 1045 населених пунктів у 14 областях, повідомила пресслужба міненерго. А саме: у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях. Загалом без світла залишалися 306 тисяч споживачів, більшість з яких - на Хмельниччині, де знеструмлено 400 населених пунктів, зауважили у відомстві.

Негода в Україні почалася зранку 28 жовтня. Як повідомили в Українському гідрометцентрі , в західних областях пориви вітру місцями сягають 25 метрів на секунду, в Карпатах 28-30 метрів на секунду. По всій Україні оголошено I рівень небезпечності - жовтий, окрім Київщини, де оголошено ІI рівень небезпечності. У Київській області пориви вітру сягають 25-28 метрів на секунду. За прогнозами, негода вируватиме до кінця доби.