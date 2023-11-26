Через негоду на Одещині перекрита траса Одеса-Рені

Через снігові замети збільшується кількість аварій на трасах Одещини. Місцева влада закликає утриматися від поїздок. Також є перебої з електрикою та водопостачанням.

На Одещині через негоду правоохоронці фіксують збільшення дорожньо-транспортних пригод, повідомляє міністерство внутрішніх справ України у неділю, 26 листопада.

Так, на трасах регіону у цей день сталося понад 48 аварій. Зокрема, біля села Новокам’янка Ізмаїльського району пасажирський автобус, який віз 22 пасажирів з Варни до Київ, з'їхав у кювет, постраждалих немає.

Біля села Лиманське Ренійської ОТГ не змогла проїхати карета швидкої допомоги, через що поліцейському довелося доставляти медиків та пацієнта у лікарню на службовому автомобілі. "В кареті швидкої допомоги, яку зранку витягали зі снігових заметів та супроводжували поліція та ДСНС, знаходилась вагітна жінка. Вона народжує в лікарні", - розповіли в МВС.

Інцидент з каретою швидкої допомоги трапився й у Білгород-Дністровському районі, де авто довелося витягати зі снігового замету.

Крім того, на трасі Одеса-Рені біля села Красна Коса перекинувся вантажний автомобіль з зерном. "Водій, на щастя не постраждав", - зазначили в МВС. На тій же трасі біля села Броска на підйомі застрягли автомобілі, унаслідок чого збільшився затор.

Рух трасою Київ-Одеса обмежений

Через важку ситуацію на дорогах рух трасою М15 (Одеса-Рені) заборонили до подолання наслідків негоди, а рух сполученням Київ-Одеса обмежили.

За даними глави Одеської військової адміністрації Олега Кіпера, також проводиться розчистка автошляхів на ділянках Ізмаїл-Рені, Ізмаїл-с.Кирнички, а також Т-16-31, Т-16-06, Т-16-42, місцевих доріг Василівка-Кам'янка, Шевченкове-Мирне-Десантне, Кілія-Червоний Яр. На території Саф'янівської громади посипана аварійно-небезпечна ділянка на спуск та підйом, додав він.

До ліквідації наслідків негоди залучили рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Фахівці вже 30 разів виїжджали на виклики, зазначили в ДСНС.

"Проводиться робота з прибирання дерев з проїзних частин дороги та приватних домоволодінь. З заметів вилучається автомобільна техніка", - повідомили в ДСНС.

На Одещині перебої з електрикою

Також, за даними Кіпера, в регіоні фіксують перебої в електроенергії, зокрема майже всі громади Болградського району - без світла. В населених пунктах розгортають пункти незламності. Вони вже працюють в селі Криничне, Болградському та Ізмаїльському районах, Кубейській, Теплицькій, Тарутинській громадах, повідомив глава ОВА.

"За потреби будуть розгорнуті мобільні пункти незламності для допомоги водіям на автошляхах", - написав він у Telegram. Без водопостачання залишається місто Кілія. Водночас всі лікарні працюють у штатному режимі, запевнив Кіпер.