Негода в Україні: замети і знеструмлені населені пункти

Внаслідок негоди найбільше страждає Одещина, в регіоні без світла залишаються 234 населені пункти. Також тимчасово перекрита для руху траспорту ще одна траса - "Одеса - Київ".

Внаслідок ускладнення погодних умов в Україні у неділю, 26 листопада, знеструмлено 386 населених пунктів у 10 областях. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України з посиланням на державну компанію “Укренерго”.

Як зазначили рятувальники, станом на 19:00 у Одеській області вони 62 рази надавали допомогу з буксирування вантажних та легкових автомобілів та витягли із заметів 145 авто.

“Рух трасою М15 (“Одеса - Рені”) заборонений до подолання наслідків негоди. Встановлено два пересувних пункти обігріву за межами села Знамянка та за межами села Старокозаче”, - йдеться у повідомленні ДСНС у Telegram.

У Кіровоградській області рятувальники 19 разів надавали допомогу з буксирування вантажних та легкових автомобілів, а також звільнили із заметів 22 транспортних засоби, в яких перебували 25 людей. Крім цього, вони тричі були залучені до ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод.

У Миколаївській області працівники ДСНС 14 разів надавали допомогу з буксирування вантажних та легкових автомобілів та витягли 22 транспортних засоби, в яких перебувало 25 людей.

“Загалом, по всій території України, на ліквідацію наслідків негоди та допомоги населенню, від ДСНС наразі працює майже 500 людей, а також 131 одиниця пожежної та іншої спецтехніки”, - йдеться у повідомленні.

На Одещині без світла 234 населені пункти

За словами начальника Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера, станом на 20:00 без електропостачання залишаються 234 населені пункти Одещини. 138 населеним пунктам світло вже повернули.

“Розгорнуто 309 пунктів незламності. Від ДСНС працює 55 пунктів незламності (з них 43 стаціонарних, 12 мобільних). По районам: Одеський - 84, Ізмаїльський - 46, Болградський - 69, Березівський - 6, Білгород-Дністровський - 54, Подільський – 27, Роздільнянський – 23. У разі потреби будуть відкриті додаткові”, - зазначив він у своєму Telegram-каналі.

Також він повідомив, що у звʼязку з погіршенням погодних умов з 19:30 діє заборона руху усіх транспортних засобів на ще одній автомобільній дорозі - М-05 "Київ - Одеса" (км 274+435 - км 466+700). "Орієнтовний час заборони руху - чотири години. Інформація про зняття заборони та відновлення руху автотранспорту буде надана додатково", - зазначив він.

Полтавщина теж частково без світла

Як повідомили в Полтавській обласній військовій адміністрації (ОВА), внаслідок погіршення погодних умов на території області вже знеструмлені 20 населених пунктів у Кременчуцькій, Семенівській, Лохвицькій, Хорольській, Лубенській тергромадах. "Це 3394 абоненти. Над відновленням електропостачання працюють 11 аварійних бригад. Автошляхи області знаходяться в проїжджому стані. До робіт залучені 91 одиниця техніки та 119 працівників", - йдеться у повідомленні Telegram-каналу ОВА.

Внаслідок негоди страждає також і Миколаївська область. На шести автодорогах в регіоні вже закрили проїзд, повідомив очільник Миколаїської ОВА Віталій Кім. Попередження про складні погодні умови вже отримали мешканці і ніших регіонів України.

Погіршення погоди в Україні

За інформацією Укргідрометцентру, яку наводить ДСНС, в Україні 27 листопада очікується значне погіршення погоди. Пориви вітру складатимуть 17-22 м/с (І рівень небезпеки, жовтий); вночі та вранці (крім західних, Житомирської, Вінницької і Сумської областей) пориви складатимуть 25-30 м/с, прогнозуються хуртовини (ІІ рівень небезпеки, помаранчевий).

У Київській, Кіровоградській і Полтавській областях прогнозують значний сніг (І рівень небезпеки, жовтий), у Чернігівській, Сумській та Черкаській областях - сильний сніг, снігові замети (ІІ рівень небезпекиі, помаранчевий). На дорогах країни очікується ожеледиця.

В Києві та Київській області 27 листопада пориви північно-західного вітру складатимуть 17-22 м/с, очікуються хуртовини (І рівень небезпеки, жовтий); вночі та вранці - пориви 25 м/с (ІІ рівень небезпеки, помаранчевий).

Вночі очікується значний, у східних районах області - сильний сніг, снігові замети. На дорогах ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий).

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