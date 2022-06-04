Скільки води потрібно нашому організму і навіщо?

Організм новонародженого на 80 відсотків складається з води. Коли ми стаємо старшими, частка води у тілі зменшується і досягає близько 60 відсотків.

Жирові клітини мають нижчий вміст води, ніж інші клітини тіла. Відповідно у людей з надлишковою вагою вміст води менший, ніж у худих людей, а у жінок - менший, ніж у чоловіків. Однак для нас усіх важливо регулярно забезпечувати наш організм рідиною за допомогою питва.

Деякі органи містять дуже багато води. Наприклад, око. Його скловидне тіло на 99 відсотків становить вода. М'язи також мають високий вміст води - у них рідини десь на 80 відсотків. Для того, щоб забезпечити наш організм достатньою кількістю рідини, ми можемо одну річ робити напевно: пити, пити і ще раз пити.

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Пити воду - обов'язково

Щодня наш організм втрачає близько двох літрів води, частково через шкіру, яка таким чином регулює температуру тіла. Особливо це стосується спекотних днів, але також і умов, коли сухе повітря нагріваєтсья. Нирки, які звільняють наш організм від токсинів, виділяють рідину у вигляді сечі. Якщо ми випили недостатньо, сеча має насичений жовтий колір. Якщо вона коричневатого кольору, це серйозна ознака того, що щось не так. Рідина виводиться з калом через кишечник. Також ми втрачаємо воду крихітними крапельками, коли дихаємо.

Ми маємоа компенсувати ці втрати, а тому повинні щодня споживати від 1,5 до двох літрів води. Ця потреба збільшується при фізичних навантаженнях, заняттях спортом, високій температурі тіла, блювоті чи діареї. Спожити рідину - не означає пити винятково воду. Супи, фрукти чи різні види овочів також корисні для організму та допомагають запастися рідиною.

Робити це обов'язково, оскільки наш організм уже проявляє перші симптоми при втраті рідини від одного до двох відсотків. Якщо втрачається близько семи відсотків, це вже небезпечно: прискорений пульс чи сплутаність свідомості вказують на це - адже для усіх хімічних реакцій та процесів в організмі потрібна рідина. Нестача у 12 відсотків може призвести до ускладнень. У найгіршоиму випадку людина може опинитись у стані шоку чи навіть комі.

Мозок потребує рідини, щоб захищатися

Наш головний та спинний мозок також не можуть працювати без рідини. У нас є близько 140 мілілітрів нервової чи мозкової води, медичною мовою - спинномозкової рідини. Це прозора рідина, у якій наш мозок практично плаває у черепі і яка захищає його від ударів. Щодня ми виробляємо близько пів літра цієї рідини, яка також розщеплюється і, звісно, потребує відповідної заміни.

Наш мозок плаває у рідині, яка його захищає

Першими ознаками того, що нашому організму терміново потрібна водна, є головний біль та запаморочення, сухість слизових оболонок у роті та горлі, а також труднощі з ковтанням. Ми втомлюємося і відчуваємо в'ялість, але спершу не пов'язуємо це з нестачею рідини.

У спеку та за додаткової втрати рідини через потовиділення це може призвести до порушення кровообігу, і ми просто втратимо свідомість. Організм безпомилково повідомляє нам про те, що терміново треба щось випити, адже наш тиск також починає підвищуватися. Без достатньої кількості рідини наша кров густішає, тож з кровообігом виникають складнощі.

Чим старші, тим менше відчуття спраги

Чим старші ми стаємо, тим менше відчуваємо спрагу. Літні люди також дуже часто просто забувають пити достатньо води. Це може призвести, зокрема, до запаморочення, сплутаності свідомості, порушення свідомості чи навіть її втрати. У разі крайнього дефіциту рідини лікарям доводиться вводити в організм відповідну її кількість крапельницями.

Деякі літні люди однак свідомо відмовляються від того, щоб достатньо пити, оскільки у цьому віці багато хто не може контролювати сигнали до сечовипускання так само добре, як у молодості. Через страх ненароком випустити сечу або занадто часто ходити вночі в туалет, вони п'ють надто мало чи взагалі не п'ють. Однак вживати менше рідини чи відмовлятися від неї зовсім - це у будь-якому разі та у будь-якому віці не розв'язує проблему.

Коли рідина потрібна нам в особливо великій кількості

Якщо нас спіткала діарея чи блювота, наш організм потребує понад 1,5 літра води на день. Якщо вміст води не може бути компенсований, тіло "висихає". Наслідком цього може бути зомління чи втрата свідомості.

Також при вживанні певних медикаментів, як от сечогінних засобів, потрібно пити велику кількість рідини. Такі ліки мають сечогінний ефект та зневоднюють організм, запобігаючи набряками тощо.

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Забагато корисного може нашкодити

Якщо протягом кількох годин ми випиваємо п'ять літрів води чи більше, це також може бути небезпечно для життя та призвести до так званої гіпергідрації, тобто надмірного зневоднення організму. Після цього нирки уже не можуть впоратися з регулюванням і виведенням такої кількості рідини, також порушується сольовий баланс. У найгіршому випадку це може призвести до набряку головного мозку.

Тож змагальне випивання рідини, яке часто організовують як своєрідний поєдинок, може повністю перевантажити систему організму учасників. Зі своєю роботою не можуть впоратися нирки, порушується сольовий баланс. Як і чи взагалі може організм винести таку кількість рідини, залежить від віку, ваги, а також загального стану. Тобто кількість є важливою.

Алкоголь зневоднює організм

Коли йдеться про алкоголь, то вирішальним фактором також є кількість алкоголю, який вживається. Немає нічого поганого у прохолодному пиві влітку чи у коктейлі ввечері.

Однак проблема з алкоголем полягає у тому, що він спричиняє сечогінний ефект. Нирки намагаються вимити токсичні речовини з організму, тому нам частіше доводиться відвідувати туалет, щоб позбавитися сечі.

При цьому пиво є тою рідиною, яка діє украй сечогінно. Пити додатково до алкоголю воду було б добре, але хто ж погодиться комбінувати прохолодне світле зі склянкою мінералки?

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Алкоголь також викликає пригнічення виділення так званого вазопресину у гіпоталамусі. Вазопресин - це гормон, який регулює водний баланс у нирках. Однак якщо в організмі недостатньо цього важливого гормону, наші нирки виділяють дуже багато води. Водний баланс порушується, все перемішується.

Електроліти мають бути доставлені до місця призначення

Електроліти, які переносяться рідиною в організмі, також важливі для функціонування організму. Натрій підвищує тиск. Калій як аналог натрію відіграє вирішальну роль у передачі нервових імпульсів. Вони, своєю чергою, необхідні для роботи м'язів, тобто також для серцевого м'яза та його діяльності.

Кальцій сприяє функціонуванню енергетичного метаболізму та необхідний для балансу вітаміну D. Магній бере участь у різноманітних метаболічних процесах і, нарешті, хлорид разом із натрієм регулює потоки речовин та води між окремими клітинами.