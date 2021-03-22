Чи можна в Німеччині пити воду з-під крана?

22 березня відзначається Всесвітній день водних ресурсів. Якою є ситуація з питною водою в Німеччині?
Сувенірна пляшка для водопровідної води на німецькому острові Зюльт
"Питна вода є правом людини, необхідним для повноцінного життя і реалізації всіх інших прав", - говориться в документі Організації Об'єднаних Націй, ухваленому в 2010 році.
У середньому кожен житель Німеччини щодня витрачає близько 120 літрів води. Від початку 1990-х років цей показник зменшився приблизно на двадцять літрів. Зі щоденного обсягу всього лише два-три літри витрачається на приготування їжі та угамування спраги. Приблизно по сорок літрів - на душ і туалет, сімнадцять літрів - на прання. Решта йде на поливання садів, миття автомобілів та інші потреби.
Вода - цінний природний ресурс
Німеччина належить до переліку країн, які поки що не відчувають нестачі цього природного ресурсу. Зараз тут використовується лише 17 відсотків від загального доступного обсягу питної води - головним чином, із ґрунтових та артезіанських джерел. На них припадає близько 70 відсотків. Далі йдуть озера і водосховища - 12 відсотків.
Води в Німеччині - багато, але останні рекордно посушливі роки вже змушують всерйоз задуматися про стабільне водопостачання в майбутньому. Кубометр холодної води з-під крана коштує в Німеччині в середньому два євро, тобто 0,2 цента за літр. Однак ціни коливаються в залежності від регіону.
Хто відповідає за воду?
Чи можна пити воду з-під крана в Німеччині? Так. На цьому, у принципі, можна було б і закінчити статтю. Водопровідна питна вода є тут одним із найбільш суворо контрольованих і безпечних продуктів харчування. Багато німців сприймають це поширене твердження як своєрідну аксіому - не без певної частки гордості.
Водопостачання - задача державна, відповідають за її виконання комунальні підприємства. Навіть натяки на можливе створення правової бази для приватизації цього сектора у країнах Євросоюзу викликають у Німеччині однозначно негативну реакцію - як серед жителів країни, так і серед політиків.
Контроль здійснюється на базі спеціального законодавчого акту - розпорядження про підготовку питної води (Trinkwasserverordnung). Пити воду з-під крана можна спокійно. Перед подачею до системи вона проходить фільтрацію, очистку і постійний контроль. Не менш суворо контролюються свердловини, водосховища і водоохоронні зони. Проблеми можуть виникнути на останніх метрах, але про це - пізніше.
Згідно з дослідженням Федерального об'єднання комунальних підприємств, 83 відсотки жителів Німеччини задоволені якістю водопровідної води, а 92 відсотки впевнені у тому, що вона не становить небезпеки. Нарікання ж пов'язані в більшості випадків з підвищеним вмістом солей кальцію і магнію, а також заліза, але це - справа смаку, а не безпеки.
Джерела небезпеки
Реальні проблеми можуть виникати в деяких старих будинках - там, де ще збереглися свинцеві труби, використовувати які в Німеччині припинили у 1973 році. У таких будинках вони підлягають заміні в разі перевищення діючої норми - 0,01 мг свинцю на літр. Лабораторне дослідження на наявність важких металів у воді коштує близько 50 євро.
Окрема тема - нітрати, які потрапляють у ґрунтові води в результаті удобрення полів гноєм. Проблема загострилася зі збільшенням кількості великих тваринницьких господарств індустріального типу, яким потрібно якось цього гною позбуватися. Причому проблема ця загострилася не тільки в Німеччині, але і в сусідніх Нідерландах, звідки голландський гній везуть на утилізацію в німецькі федеральні землі через кордон. Німці-власники полів отримують за це гроші. Утилізація одного кубометра, включно з транспортуванням і проміжним зберіганням, може досягати 25 євро.
Коли гною на поля ллють більше, ніж потрібно рослинам, нітрати просочуються у ґрунтові води. Аби вилучити їх із питної води, потрібні спеціальні додаткові фільтри. Багато водогосподарських підприємств змушені закуповувати для цього нове обладнання, що призводить до підвищення тарифів. На проблему вже відреагували законодавці. У червні 2017 року в Німеччині набув чинності новий припис про правила удобрення полів, спрямований на зниження рівня шкідливих речовин у ґрунті.
З-під крана або з пляшки?
Отже, жителі ФРН можуть спокійно втамовувати спрагу водою з-під крана і вдома, і на роботі. До речі, саме тому в німецькому трудовому законодавстві немає припису, який зобов'язує роботодавців забезпечувати співробітників питною водою.
Однак попри високу якісь водопровідної води, жителі ФРН залюбки також купують мінеральну воду в магазинах. Список всіх мінеральних вод, які розливають у пляшки на різних німецьких джерелах, перевищує 800 найменувань. Якщо поставити перед собою завдання пробувати по одному сорту на день, то на весь асортимент піде більше двох років.
Швидше можна впоратися з лікувальними мінеральними водами, яких зараз на ринку - три з половиною десятки. Вони проходять сувору перевірку і сертифікацію відповідно до законодавства про лікарські засоби.
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