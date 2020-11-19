 Більше овочів, менше пива: як змінюються харчові смаки німців | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 27.11.2020

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Культура й стиль життя

Більше овочів, менше пива: як змінюються харчові смаки німців

Німці стали їсти більше овочів, але менше фруктів. Вони віддають перевагу яловичині і мінеральній воді, скорочуючи споживання свинини і пива. Але при цьому так і не можуть впоратися з зайвою вагою.

Німці стали їсти більше овочів, зокрема моркви і цибулі

Німці стали їсти більше овочів, зокрема моркви і цибулі

Попри те, що німці надалі змінюють свої харчові звички на краще, вони все ще далекі від дотримання правил повноцінного харчування, пропонованих Німецьким товариством харчування (DGE). Зокрема, вони недостатньо урізноманітнюють свій раціон, нехтують фруктами, нерегулярно споживають корисні жири, не поспішають скорочувати споживання цукру і солі. Серед представників буквально всіх вікових груп, включаючи вагітних жінок, як і раніше, поширені надмірна вага і ожиріння, а серед дорослого населення стає все менше людей з нормальною вагою.

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Про це свідчать нові дані 14-ї доповіді Німецького товариства харчування, фахівці якого вважаються в Німеччині провідними експертами в сфері правильного харчування. Подібні доповіді представляють огляд трендів в харчуванні населення Німеччини і дозволяють визначити, як харчові звички німців змінюватимуться в довгостроковій перспективі і відображатимуться на їхньому здоров'ї. Підсумки досліджень DGE публікуються що чотири роки.

Більше овочів і менше фруктів

Отже, що змінилося за останні чотири роки. Німці уважніше стали стежити за своїм раціоном і стали частіше вживати овочі. У 2018 році (це - найсвіжіші дані) їхнє споживання в Німеччині становило, в середньому, 104 кілограми на людину на рік. Особливо зростає попит на помідори, моркву, цибулю. Дедалі популярнішими серед німецьких споживачів стають і бобові.

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А ось фруктів в Німеччині стали їсти менше. Їхнє споживання знизилося, в середньому, на 720 грамів на душу населення на рік. Найбільше впав попит на яблука, сливи, столовий виноград і апельсини. Натомість ягоди (крім полуниці) і горіхи - в тренді. Їхнє споживання збільшилося відповідно на 170 і 130 грамів на людину на рік. На столі у німців значно частіше, ніж раніше, з'являються і банани. А ось попит на полуниці, сухофрукти, вишні, черешні, абрикоси і персики залишається стабільним.

Ні - булочкам і картоплі

Значно більше, ніж раніше, німці стали купувати пшеничне борошно. У порівнянні з 2007 роком, його споживання в Німеччині виросло, в середньому, на 300 грамів на людину на рік. При цьому відзначається падіння попиту на житнє борошно, а також на хліб і булочки. Тому загалом споживання продуктів із зернових знизилося. Набагато меншим, ніж раніше, став попит на свіжу картоплю (мінус 840 грамів на душу населення на рік).

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М'ясо, риба, молоко

Споживання м'яса в Німеччині ось уже кілька років тримається практично на одному рівні і становить приблизно 60 кілограмів на душу населення на рік. При цьому спостерігається тенденція до здорового харчування: німці відмовляються від свинини (мінус 370 грамів на людину на рік), все більше віддаючи перевагу яловичині та телятині (плюс 130 грамів), а також птиці (плюс 190 грамів на людину в рік ) і сирам (плюс 200 грамів).

Рибу німці їдять останні десять років досить стабільно - в середньому, на душу населення припадає від 14 до 15 кілограмів на рік. Зате крива попиту на молоко і молочні продукти постійно йде вниз.

Уподобання в напоях

Обсяг споживання мінеральної води в Німеччині щороку тільки зростає. У 2018 році середньостатистичний німець випив приблизно 154 літри. Також збільшується споживання трав'яного і фруктового чаю: зростання склало 400 мілілітрів на душу населення на рік. Одночасно набирає темпи і популярність кави (плюс 1,4 літра на людину на рік).

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А ось від всіляких нектарів, фруктових і овочевих соків німці поступово відмовляються. Продовжує знижуватися і попит на алкогольні напої. Дивно, але найбільший мінус спостерігається якраз в споживанні пива, яке німці так люблять. Сьогодні середньостатистичний житель ФРН випиває його на 900 мілілітрів на рік менше, ніж раніше.

Вітамін D

Німецьке товариство харчування оприлюднило також підсумки дослідження щодо вегетаріанського і веганського харчування дітей і підлітків у віці від 6 до 18 років, в рамках якого з'ясовувалося, як різні форми харчування позначаються на забезпеченні дитячого організму поживними речовинами.

Виявилося, що при складанні меню і вегетаріанців, і веганів, і любителів м'яса і молочних продуктів можна створити передумови до того, щоб організм отримував в достатній кількості основні поживні речовини, а також основні вітаміни і мінерали. У той же час у практично всіх учасників дослідження - як прихильників вегетаріанства і веганства, так і споживачів продуктів тваринного походження - спостерігався критично низький рівень вітаміну B2, йоду, кальцію.

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Відзначено також вкрай недостатній рівень вітаміну D, який, зокрема, необхідний для засвоєння кальцію, підтримки здоров'я кісток, зубів і волосся. Він відіграє важливу роль в становленні і адекватному функціонуванні імунної системи, серцево-судинної, нервової та ендокринної систем. Крім цього, він стимулює вироблення антимікробних білків в слизових оболонках дихальних шляхів і знижує ризик розвитку простудних і вірусних захворювань, а також інфекцій дихальних шляхів.

Що робити з зайвою вагою

Проблема німців - надмірна вага. Попри те що дітей і підлітків, які страждають надмірною вагою, у Німеччині стає менше, їхня частка все одно залишається високою. У віковій групі від 3 до 17 років частка тих, у кого зайва вага, становила 15,4 відсотка, а тих, хто страждає на ожиріння - майже шість відсотків. Понад половина 3-6-річних дітей з надмірною вагою або ожирінням переходить з цією проблемою і в підлітковий вік.

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Людей із зайвою вагою все більше і серед дорослого населення Німеччини. Причому чоловіки страждають таким захворюванням частіше, ніж жінки. У віковій групі від 18 до 65 років 60 відсотків чоловіків і понад 37 відсотків жінок мають надмірну вагу. Серед людей старше 65 років частка чоловіків з надмірною вагою становить майже дві третини, а жінок - 56,4 відсотка. Кожен п'ятий чоловік і жінка страждають в цьому віці ожирінням. Результат - букет побічних хвороб. Як наголошують експерти з Німецького товариства харчування, всесвітня епідемія надмірної ваги і ожиріння ставить і Німеччину в скрутне становище. У той же час уникнути цієї проблеми можна, варто лише перейти на правильне харчування і активний спосіб життя, не втомлюються повторювати німецькі вчені.

  • Корінь петрушки

    Улюблені овочі німців

    Корінь петрушки

    Петрушка буває кореневою та листовою. М'якоть у кореня ніжна та, на відміну від листя, у нього більш тонкий і ніжний запах. Чим менше корінь, тим кращий у нього смак, - кажуть німці про корінь петрушки (на фото: третій ліворуч). Багатий на вітамін С та каротин корінь петрушки використовують в супах та бульйонах, а також - в пюре з картоплею чи морквою.

  • Кольрабі

    Улюблені овочі німців

    Кольрабі

    На чолі стола - кольрабі. Це типовий німецький овоч, популярний як хрусткий компонент в супах чи ніжний овочевий гарнір на пару. Його назва походить від латинських слів caulis (капуста) та rapum (ріпа). У низці мов немає власного слова на позначення цього коренеплоду, тому в обіг увійшла назва - кольрабі.

  • Савойська капуста

    Улюблені овочі німців

    Савойська капуста

    Ця кудрява смарагдово-зелена капуста - один із популярних овочів у Німеччині. Його називають савойською, або валійською капустою. Класичний зимовий овоч багатий на вітамін С та клітковину. Цю капусту використовують для приготування гарніру чи супів. Німці з задоволенням їдять чіпси, приготовані з савойської капусти в духовці.

  • Турнепс

    Улюблені овочі німців

    Турнепс

    Ця дворічна рослина сімейства капустяні підвиду ріпи. Тонкі стеблі та довге листя - різновид травневої та осінньої ріпи. Вона екзотична навіть для Німеччини. Традиційні рейнські овочі можна знайти в травні, а потім восени, здебільшого на щотижневих ринках. За смаком та способом приготування дещо нагадує мангольд.

  • Черемша

    Улюблені овочі німців

    Черемша

    Ніжний часниковий запах та смак: черемша чи дикий часник росте в лісах Німеччини з березня по травень. Молоде листя використовують для приготування песто, соусів та спредів для хлібу. Часник дуже смачний у картопляному пюре та маслі з приправами. Але будьте обережні під час збору врожаю: рослина дуже схожа на отруйні травневі конвалії і крокуси.

  • Козелець

    Улюблені овочі німців

    Козелець

    Цей типово зимовий овоч ще називають "козелець іспанський". Те, що на перший погляд може видатися не дуже апетитним, в почищеному вигляді (чистити обов'язково в рукавицях) схоже на спаржу. Німці навіть іноді жартома називають цей овоч "спаржа для бідних". Очищені білі палички готують так само, як і спаржу - овоч, який дуже полюбляють німці.

  • Спаржа

    Улюблені овочі німців

    Спаржа

    Біла спаржа відома в Німеччині як "королева овочів", деякі навіть називають її "білим золотом". На початку сезону цей польовий овоч вельми дорогий, але популярний у Німеччині. Примітно, що біла спаржа мало відома в інших європейських країнах. Там частіше їдять зелену спаржу.

  • Редис

    Улюблені овочі німців

    Редиска

    Редиска - назва цього овочу пішла від латинського слова radix - корінь. Цей надзвичайно корисний овоч завжди їдять сирим і часто додають до салатів чи подають у вигляді гарно нарізаних тонких спіралей до баварських закусок. Салат з білої редьки популярний і в Швабії.

    Автор: Даґмар Брайтенбах, Віктор Вайц


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