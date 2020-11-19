Більше овочів, менше пива: як змінюються харчові смаки німців

Попри те, що німці надалі змінюють свої харчові звички на краще, вони все ще далекі від дотримання правил повноцінного харчування, пропонованих Німецьким товариством харчування (DGE). Зокрема, вони недостатньо урізноманітнюють свій раціон, нехтують фруктами, нерегулярно споживають корисні жири, не поспішають скорочувати споживання цукру і солі. Серед представників буквально всіх вікових груп, включаючи вагітних жінок, як і раніше, поширені надмірна вага і ожиріння, а серед дорослого населення стає все менше людей з нормальною вагою.

Читайте також: Відверті подробиці про німців і секс

Про це свідчать нові дані 14-ї доповіді Німецького товариства харчування, фахівці якого вважаються в Німеччині провідними експертами в сфері правильного харчування. Подібні доповіді представляють огляд трендів в харчуванні населення Німеччини і дозволяють визначити, як харчові звички німців змінюватимуться в довгостроковій перспективі і відображатимуться на їхньому здоров'ї. Підсумки досліджень DGE публікуються що чотири роки.

Більше овочів і менше фруктів

Отже, що змінилося за останні чотири роки. Німці уважніше стали стежити за своїм раціоном і стали частіше вживати овочі. У 2018 році (це - найсвіжіші дані) їхнє споживання в Німеччині становило, в середньому, 104 кілограми на людину на рік. Особливо зростає попит на помідори, моркву, цибулю. Дедалі популярнішими серед німецьких споживачів стають і бобові.

Читайте також: Німці дедалі частіше відмовляються від м'яса. Навіть у бургерах і шаурмі

А ось фруктів в Німеччині стали їсти менше. Їхнє споживання знизилося, в середньому, на 720 грамів на душу населення на рік. Найбільше впав попит на яблука, сливи, столовий виноград і апельсини. Натомість ягоди (крім полуниці) і горіхи - в тренді. Їхнє споживання збільшилося відповідно на 170 і 130 грамів на людину на рік. На столі у німців значно частіше, ніж раніше, з'являються і банани. А ось попит на полуниці, сухофрукти, вишні, черешні, абрикоси і персики залишається стабільним.

Ні - булочкам і картоплі

Значно більше, ніж раніше, німці стали купувати пшеничне борошно. У порівнянні з 2007 роком, його споживання в Німеччині виросло, в середньому, на 300 грамів на людину на рік. При цьому відзначається падіння попиту на житнє борошно, а також на хліб і булочки. Тому загалом споживання продуктів із зернових знизилося. Набагато меншим, ніж раніше, став попит на свіжу картоплю (мінус 840 грамів на душу населення на рік).

Читайте також: Все більше європейців занадто багато сидять: лікарі б'ють на сполох

М'ясо, риба, молоко

Споживання м'яса в Німеччині ось уже кілька років тримається практично на одному рівні і становить приблизно 60 кілограмів на душу населення на рік. При цьому спостерігається тенденція до здорового харчування: німці відмовляються від свинини (мінус 370 грамів на людину на рік), все більше віддаючи перевагу яловичині та телятині (плюс 130 грамів), а також птиці (плюс 190 грамів на людину в рік ) і сирам (плюс 200 грамів).

Рибу німці їдять останні десять років досить стабільно - в середньому, на душу населення припадає від 14 до 15 кілограмів на рік. Зате крива попиту на молоко і молочні продукти постійно йде вниз.

Уподобання в напоях

Обсяг споживання мінеральної води в Німеччині щороку тільки зростає. У 2018 році середньостатистичний німець випив приблизно 154 літри. Також збільшується споживання трав'яного і фруктового чаю: зростання склало 400 мілілітрів на душу населення на рік. Одночасно набирає темпи і популярність кави (плюс 1,4 літра на людину на рік).

Читайте також: Чого бояться німці: Трамп страшніший за коронавірус

А ось від всіляких нектарів, фруктових і овочевих соків німці поступово відмовляються. Продовжує знижуватися і попит на алкогольні напої. Дивно, але найбільший мінус спостерігається якраз в споживанні пива, яке німці так люблять. Сьогодні середньостатистичний житель ФРН випиває його на 900 мілілітрів на рік менше, ніж раніше.

Вітамін D

Німецьке товариство харчування оприлюднило також підсумки дослідження щодо вегетаріанського і веганського харчування дітей і підлітків у віці від 6 до 18 років, в рамках якого з'ясовувалося, як різні форми харчування позначаються на забезпеченні дитячого організму поживними речовинами.

Виявилося, що при складанні меню і вегетаріанців, і веганів, і любителів м'яса і молочних продуктів можна створити передумови до того, щоб організм отримував в достатній кількості основні поживні речовини, а також основні вітаміни і мінерали. У той же час у практично всіх учасників дослідження - як прихильників вегетаріанства і веганства, так і споживачів продуктів тваринного походження - спостерігався критично низький рівень вітаміну B2, йоду, кальцію.

Читайте також: Що потрібно знати про вогнепальну зброю у Німеччині (відео)

Відзначено також вкрай недостатній рівень вітаміну D, який, зокрема, необхідний для засвоєння кальцію, підтримки здоров'я кісток, зубів і волосся. Він відіграє важливу роль в становленні і адекватному функціонуванні імунної системи, серцево-судинної, нервової та ендокринної систем. Крім цього, він стимулює вироблення антимікробних білків в слизових оболонках дихальних шляхів і знижує ризик розвитку простудних і вірусних захворювань, а також інфекцій дихальних шляхів.

Що робити з зайвою вагою

Проблема німців - надмірна вага. Попри те що дітей і підлітків, які страждають надмірною вагою, у Німеччині стає менше, їхня частка все одно залишається високою. У віковій групі від 3 до 17 років частка тих, у кого зайва вага, становила 15,4 відсотка, а тих, хто страждає на ожиріння - майже шість відсотків. Понад половина 3-6-річних дітей з надмірною вагою або ожирінням переходить з цією проблемою і в підлітковий вік.

Читайте також: Німці стають батьками у дедалі старшому віці

Людей із зайвою вагою все більше і серед дорослого населення Німеччини. Причому чоловіки страждають таким захворюванням частіше, ніж жінки. У віковій групі від 18 до 65 років 60 відсотків чоловіків і понад 37 відсотків жінок мають надмірну вагу. Серед людей старше 65 років частка чоловіків з надмірною вагою становить майже дві третини, а жінок - 56,4 відсотка. Кожен п'ятий чоловік і жінка страждають в цьому віці ожирінням. Результат - букет побічних хвороб. Як наголошують експерти з Німецького товариства харчування, всесвітня епідемія надмірної ваги і ожиріння ставить і Німеччину в скрутне становище. У той же час уникнути цієї проблеми можна, варто лише перейти на правильне харчування і активний спосіб життя, не втомлюються повторювати німецькі вчені.