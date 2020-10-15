 Німці дедалі частіше відмовляються від м′яса. Навіть у бургерах і шаурмі | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 15.10.2020

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Культура й стиль життя

Німці дедалі частіше відмовляються від м'яса. Навіть у бургерах і шаурмі

Кожен другий німець називає себе флексітаріанцем. Навіть у Баварії, знаменитою своїми рулькою і ковбасою, дедалі більшої популярності набирають веганська і вегетаріанська кухня.

Турецька шаурма дьонер-кебаб

Турецька шаурма дьонер-кебаб

Раніше тут була м'ясна лавка, нині це веганська закусочна, а в меню - бургери, шаурма і шашлик із соєвого текстурату. Читачі однієї з місцевих газет нещодавно визнали цю закусочну найкращою в усьому Нюрнберзі. В обідній час і ввечері перед нею часто утворюються довгі черги. І у черзі зазвичай багато молодих людей.

Тренд серед молоді - харчування без м'яса

Соціолог Бенедикт Янке (Benedikt Jahnke) з Управління з питань аграрної політики та продовольчої культури у Трірі каже, що частка вегетаріанців і веганів найвища серед 15-30-річних. У цьому віці, за його словами, вибірковість в їжі вважають важливим проявом стилю. Рух "П'ятниці заради майбутнього" додав популярності цьому тренду", - підкреслює Янке в інтерв'ю інформаційному агентству dpa.

У закусочній Vegöner в баварському Нюрнберзі

У закусочній Vegöner в баварському Нюрнберзі

Нинішнє юне покоління зросло на певних цінностях, які ще не мали такого широкого поширення за часів їхніх бабусь і дідусів. "Проявляти співчуття і співпереживання не вважають непристойним, тварин вважають істотами, гідними поваги, а не просто об'єктами або постачальниками м'яса", - пояснює в інтерв'ю dpa Ульріка Брандт (Ulrika Brandt) з німецької Спілки вегетаріанців і веганів ProVeg.

У багатьох містах Німеччини є вегетаріанські та веганські ресторани і закусочні. Корпоративні їдальні у німецьких фірмах щодня пропонують альтернативи без м'яса. І у звичайних ресторанах зазвичай є хоча б одна вегетаріанська страва. Навіть у Баварії, де традиційно їдять багато м'яса у вигляді рульок, шніцелів і ковбасок найрізноманітніших сортів.

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Кожен другий німець - флекситаріанець

Бути вегетаріанцем або веганом у наш час не так вже й складно. За даними ProVeg, 12 відсотків німців не їдять м'яса. У доповіді про харчування міністерства продовольства і сільського господарства ФРН йшлося про шість відсотків. Але, згідно з цією доповіддю, кожен другий німець називає себе флексітаріанцем, тобто лише зрідка додає у свій раціон м'ясні продукти.

Тренд помітний з поведінки покупців у супермаркеті. За даними нюрнберзького інституту GfK, що займається дослідженнями споживчих переваг, за останні місяці продаж замінників м'ясопродуктів, таких як вегетаріанські ковбаски, шніцелі і фрикадельки, зросли на понад 50 відсотків. "Продукти із замінників м'яса покинули свою нішу і тепер їх купують і широкі верстви населення", - каже експерт GfK Роберт Кешкес (Robert Kecskes). Часто, за його словами, купують такі продукти флексітаріанці, і багато хто вважає це не стільки замінником м'яса, скільки додатковим збагаченням раціону.

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Забагато м'яса шкідливо для здоров'я

З медичної точки зору, багатьом людям, безумовно, було б краще їсти менше м'яса. "У нас дуже високе споживання м'яса, - каже про Німеччину завідувач кафедри медицини харчування у Мюнхенському технічному університеті Ганс Гаунер (Hans Hauner). - Це може мати негативні наслідки, особливо якщо ви їсте багато перероблених м'ясних продуктів, таких як ковбаса".

Багато людей все ще вірять, що м'ясо є необхідним компонентом збалансованого харчування і що вегетаріанці страждають від дефіциту заліза через відмову від м'ясних продуктів. Але це, кажуть експерти, зовсім не так.

  • Веганський чизкейк

    Світ веганства: від омлету без яєць до веганських презервативів

    Чизкейк без сиру

    Корж для цього пирога робиться з фініків та мигдалю. Для верхнього прошарку, який зазвичай складається з вершкового та м'якого сиру, кондитери перемололи кеш'ю з медом, бананами та полуницею. Жодних яєць чи борошна - лише рослинні інгредієнти!

  • Спагеті без борошна

    Світ веганства: від омлету без яєць до веганських презервативів

    Спагеті без борошна

    Для приготування такої пасти не знадобляться плита та каструля: спагеті зроблені з тонко нарізаного цукіні та заправлені соусом з кедрових горіхів.

  • Овочевий хумус

    Світ веганства: від омлету без яєць до веганських презервативів

    Овочевий хумус

    Цим пюре з нуту та кунжутної пасти вже нікого не здивуєш. Але якщо додати у хумус моркву та буряк, змінюється не лише колір, але й смак. Така закуска відрізняється екзотичністю та пікантністю.

  • Омлет без яєць

    Світ веганства: від омлету без яєць до веганських презервативів

    Омлет без яєць

    Тепер вегани насолоджуються омлетами та скремблами, адже зі спеціальної рослинної суміші можна зробити яйця, які на смак неможливо відрізнити від курячих.

  • Карівурст без м'яса

    Світ веганства: від омлету без яєць до веганських презервативів

    Карівурст без м'яса

    Ковбаси, шніцелі та тефтелі без м'яса вже давно на прилавках німецьких магазинів. У веганських закладах можна знайти навіть типову карівурст в пряному соусі на рослинній основі.

  • Піца без тіста

    Світ веганства: від омлету без яєць до веганських презервативів

    Піца без тіста

    А ця піца - чудова альтернатива не лише для веганів чи вегетаріанців, але й для людей із целіакією, які не переносять глютену. У складі тіста немає пшеничного борошна, воно зроблене з насіння льону та чіа.

  • Рослинний протеїн

    Світ веганства: від омлету без яєць до веганських презервативів

    Рослинний протеїн

    Веганам-спортсменам пропонують альтернативний протеїн - соєвий, рисовий та конопляний.

  • Морозиво без молока

    Світ веганства: від омлету без яєць до веганських презервативів

    Морозиво без молока

    Під час приготування веганського морозива коров'яче молоко не використовують узагалі. Його замінюють мигдалевим чи кокосовим.

  • Веганський корм для тварин

    Світ веганства: від омлету без яєць до веганських презервативів

    Веганський корм для тварин…

    Виробники подбали і про домашніх улюбленців веганів. У складі такого корму для котів немає ані м'яса, ані риби. Їх замінили рослинним або синтетичним білком.

  • Веганські презервативи

    Світ веганства: від омлету без яєць до веганських презервативів

    …і навіть презервативи

    Для виробництва веганських презервативів не використовують молочний білок казеїн. Такі вироби можна купити лише в спеціалізованих магазинах.

    Автор: Ксенія Сафронова, Анастасія Брунс


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