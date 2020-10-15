Німці дедалі частіше відмовляються від м'яса. Навіть у бургерах і шаурмі

Раніше тут була м'ясна лавка, нині це веганська закусочна, а в меню - бургери, шаурма і шашлик із соєвого текстурату. Читачі однієї з місцевих газет нещодавно визнали цю закусочну найкращою в усьому Нюрнберзі. В обідній час і ввечері перед нею часто утворюються довгі черги. І у черзі зазвичай багато молодих людей.

Тренд серед молоді - харчування без м'яса

Соціолог Бенедикт Янке (Benedikt Jahnke) з Управління з питань аграрної політики та продовольчої культури у Трірі каже, що частка вегетаріанців і веганів найвища серед 15-30-річних. У цьому віці, за його словами, вибірковість в їжі вважають важливим проявом стилю. Рух "П'ятниці заради майбутнього" додав популярності цьому тренду", - підкреслює Янке в інтерв'ю інформаційному агентству dpa.

У закусочній Vegöner в баварському Нюрнберзі

Нинішнє юне покоління зросло на певних цінностях, які ще не мали такого широкого поширення за часів їхніх бабусь і дідусів. "Проявляти співчуття і співпереживання не вважають непристойним, тварин вважають істотами, гідними поваги, а не просто об'єктами або постачальниками м'яса", - пояснює в інтерв'ю dpa Ульріка Брандт (Ulrika Brandt) з німецької Спілки вегетаріанців і веганів ProVeg.

У багатьох містах Німеччини є вегетаріанські та веганські ресторани і закусочні. Корпоративні їдальні у німецьких фірмах щодня пропонують альтернативи без м'яса. І у звичайних ресторанах зазвичай є хоча б одна вегетаріанська страва. Навіть у Баварії, де традиційно їдять багато м'яса у вигляді рульок, шніцелів і ковбасок найрізноманітніших сортів.

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Кожен другий німець - флекситаріанець

Бути вегетаріанцем або веганом у наш час не так вже й складно. За даними ProVeg, 12 відсотків німців не їдять м'яса. У доповіді про харчування міністерства продовольства і сільського господарства ФРН йшлося про шість відсотків. Але, згідно з цією доповіддю, кожен другий німець називає себе флексітаріанцем, тобто лише зрідка додає у свій раціон м'ясні продукти.

Тренд помітний з поведінки покупців у супермаркеті. За даними нюрнберзького інституту GfK, що займається дослідженнями споживчих переваг, за останні місяці продаж замінників м'ясопродуктів, таких як вегетаріанські ковбаски, шніцелі і фрикадельки, зросли на понад 50 відсотків. "Продукти із замінників м'яса покинули свою нішу і тепер їх купують і широкі верстви населення", - каже експерт GfK Роберт Кешкес (Robert Kecskes). Часто, за його словами, купують такі продукти флексітаріанці, і багато хто вважає це не стільки замінником м'яса, скільки додатковим збагаченням раціону.

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Забагато м'яса шкідливо для здоров'я

З медичної точки зору, багатьом людям, безумовно, було б краще їсти менше м'яса. "У нас дуже високе споживання м'яса, - каже про Німеччину завідувач кафедри медицини харчування у Мюнхенському технічному університеті Ганс Гаунер (Hans Hauner). - Це може мати негативні наслідки, особливо якщо ви їсте багато перероблених м'ясних продуктів, таких як ковбаса".

Багато людей все ще вірять, що м'ясо є необхідним компонентом збалансованого харчування і що вегетаріанці страждають від дефіциту заліза через відмову від м'ясних продуктів. Але це, кажуть експерти, зовсім не так.