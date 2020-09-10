 Все більше європейців занадто багато сидять: лікарі б′ють на сполох | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 11.09.2020

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Культура й стиль життя

Все більше європейців занадто багато сидять: лікарі б'ють на сполох

Європейці, зокрема й німці, надто багато сидять, - на роботі, вдома на дивані або в автомобілях. Нове дослідження показало масштаб цієї проблеми. Лікарі б'ють на сполох.

Занадто довге регулярне сидіння загрожує проблемами зі здоров'ям, попереджають лікарі

Занадто довге регулярне сидіння загрожує проблемами зі здоров'ям, попереджають лікарі

Сидячий спосіб життя давно зараховують до шкідливих для здоров'я факторів. Причому тих, хто його дотримується, в європейських країнах, зокрема і в Німеччині, стає дедалі більше. Оцінити масштаб проблеми допомогло дослідження, проведене вченими з Мадрида. Вони порівняли дані чотирьох опитувань, в яких взяли участь понад 96 тисяч жителів країн Євросоюзу. Результати опубліковані в журналі BMC Public Health.

Половина європейців занадто багато сидить

З'ясувалося, що кожен другий європеєць проводить в положенні сидячи понад чотири з половиною годин на день. З 2002 по 2017 роки кількість німців, які ведуть малорухливий спосіб життя, зросла на 7,4 відсотка. Є країни, де ситуація ще гірша: у Франції за аналогічний період зростання становило 17,8 відсотка, а в Великобританії - 22,5 відсотка.

"Це тривожні дані. Мене турбує те, що ми практично досягли крайньої форми пасивного способу життя", - підкреслює фахівець в галузі спортивної медицини Клаус Фелькер (Klaus Völker) в інтерв'ю інформаційному агентству dpa. Через епідемію коронавірусної хвороби заняття спортом стали менш популярними, а з переходом на віддалену роботу багато хто ще більше часу проводить сидячи. Під час роботи з дому немає можливості встати зі стільця і ​​підійти до колеги, щоб поставити питання, пройтися коридором або піднятися сходами, щоб потрапити в інший відділ або в їдальню. "Робота з дому буквально прив'язує людей до їхніх робочих столів", - впевнений професор Мюнстерського університету.

Жінки і літні люди рухаються більше

Згідно з дослідженням, жінки сидять менше, ніж чоловіки. Тривале сидіння увійшло в звичку 57 відсотків німців і 50 відсотків німкень. За 15 років кількість жінок з сидячим способом життя зросла приблизно на один відсоток, тоді як серед чоловіків таких стало майже на 16 відсотків більше.

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Цікаво і те, що низька фізична активність більш поширена серед людей молодого віку, ніж серед літніх жителів Європи. Найбільш яскраво негативний тренд виражений у віковій групі від 35 до 44 років: тих, хто має сидячий спосіб життя, стало на 15 відсотків більше. Автори дослідження вважають, що винуваті нові технології. "Ми припускаємо, що гіподинамія, яка посилилася, пов'язана перш за все з тим, що молоді люди на роботі і у вільний час все більше користуються смартфонами і стрімінговими сервісами", - відзначає один з авторів дослідження Сянь Майо.

До чого призводить довге сидіння

Експерти-медики вважають, що чотири з половиною години в сидячому положенні - порогова величина, після якої зростає ризик розвитку хронічних захворювань. Занадто довге сидіння може стати основним чинником виникнення таких проблем зі здоров'ям як ожиріння, діабет другого типу, підвищений кров'яний тиск і онкологія.

Науковці кажуть про велику загрозу для здоров'я в сучасному суспільстві. Але чому довге сидіння є небезпечним? Головна причина - у низькій витраті калорій. "Обмін речовин і серцево-судинна система функціонують уповільнено", - пояснює Клаус Фелькер. Це збільшує ризик серцево-судинних і метаболічних захворювань, таких як діабет. До того ж тривале сидіння погано позначається на венах, м'язах і поставі.

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Науковець і лікар Клаус Фелькер підкреслює, що негативні наслідки повністю не компенсуються за рахунок занять спортом після роботи. Набагато ефективніше, на його думку, змінювати пози під час сидіння і частіше вставати. Позитивний ефект буде навіть, якщо ненадовго відірватися від стільця.

Проблеми починаються зі школи

Бернд Кладни (Bernd Kladny), завідувач відділенням ортопедії і травматологічної хірургії в спеціальній клініці баварського містечка Герцогенаурах переконаний в тому, що проблема починається вже в школі. "Уроки фізкультури частіше замінюються іншими предметами", - нарікає фахівець в інтерв'ю dpa. На його думку, школам варто було б активніше формувати у дітей бажання рухатися.

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А Бірґіт Шперліх (Birgit Sperlich), викладачка Кельнської вищої школи спорту, радить вбудовувати фізичну активність в будні - позитивно впливатимуть навіть дрібниці. Замість ліфта краще пішки піднятися сходами. Для роздруківки документів краще користуватися принтером не на своєму робочому столі, а в кінці офісного коридору. Можна вийти з метро або автобуса на одну зупинку раніше і пройтися 10 хвилин пішки. Крім цього, важливо регулярно виконувати спеціальні вправи. При цьому, на думку експертки, потіння в тренажерних залах двічі на тиждень є менш ефективним, ніж регулярна фізична активність, розподілена рівномірно протягом дня.

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