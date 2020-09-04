 Чого бояться німці: Трамп страшніший за коронавірус | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 11.09.2020

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Європа

Чого бояться німці: Трамп страшніший за коронавірус

Німців традиційно вважають боягузами. Є навіть таке поняття - German Angst. І не випадково у Німеччині щороку проводять опитування про страхи німців. Чого бояться жителі Німеччини зараз?

Німців вважають боязкими, є навіть таке поняття - German Angst

Німців вважають боязкий, є навіть таке поняття - German Angst

Протягом майже 30 років інформаційна служба німецької страхової компанії R+V проводить репрезентативні соціологічні опитування, у яких беруть участь близько двох з половиною тисяч жителів Німеччини усіх вікових категорій, починаючи з 14 років. Тема цих опитувань - страхи. Люди повинні оцінити за семибальною шкалою, чого вони бояться найбільше у найрізноманітніших сферах - від політики і економіки до екології та особистого життя. Один бал - мінімальний страх, сім балів - максимальний.

Добробут важливіший за здоров'я

Німці завжди мали репутацію дуже боязких людей. Вони з тривогою дивилися в майбутнє, попри стабільне життя і загальний добробут, побоювалися хвороб, екологічних катастроф, фінансового краху… Великими оптимістами німців ніколи не вважали, незважаючи на те, що у них куди менше проблем, ніж у жителів більшості інших країн. У світі навіть існує таке поняття - German Angst (німецькою "Angst" означає "страх").

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Але останні дослідження демонструють, що цей загальний настрій у Німеччині змінюється. Оприлюднені зараз результати опитування, проведеного в червні-липні 2020 року, тобто під час самісінького розпалу пандемії, здивували соціологів: лише третина жителів країни відчувають страх перед COVID-19. Він посідає 17-те місце у рейтингу сьогоднішніх німецьких "страхів". Щоправда, майже половина опитаних побоюється, що пандемія негативно позначиться на їхній особистій та економічній ситуації загалом у Німеччині. "Людей набагато більше турбує загроза їхньому добробуту, ніж загроза їхньому здоров'ю", - підкреслила на пресконференції у Вісбадені керівниця дослідження Бріґітте Ремштедт (Brigitte Römstedt).

Більш ніж половина німців вважає, що світу загрожує політика Трампа

Більш ніж половина німців вважає, що світу загрожує політика Трампа

Утім, 2005 року, коли зросли ціни на енергоносії, або в 2008-2010 роках, під час світової фінансової кризи, таких "стурбованих" у країні було набагато більше. Але їхні побоювання не виправдалися.

Гострота проблеми біженців знизилася

Зараз "економічні" страхи німців стали суттєво серйознішими: половина опитаних, набагато більше, ніж минулого року, стурбована станом економіки загалом, побоюється, що життя стане дорожчим і що фінансова криза в Євросоюзі призведе до зростання податків. На 12 відсоткових пунктів вищим, ніж рік тому, є рівень страху щодо зростання безробіття у Німеччині.

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Зате німців зараз менше турбують проблеми, пов'язані зі збільшенням числа мігрантів. Їхня гострота помітно знизилася. Лише 43 відсотки опитаних досі побоюються, що держава не впорається з проблемою біженців та це призведе до напружених стосунків між ними та корінними жителями країни. Це - найнижчий рівень за останні п'ять років, на 13 процентних пунктів нижчий, ніж показали опитування минулого року.

Усі останні роки знижуються страхи німців, пов'язані з війною, тероризмом, наркозалежністю та злочинністю.

Жінки бояться більше

"І політичні проблеми зараз турбують німців менше, ніж раніше", - констатує Бріґітте Ремштедт. Це загалом. Водночас більше половини жителів Німеччині - 53 відсотки - як і раніше, вважають, що світу загрожує політика американського президента Дональда Трампа. Про російського президента Володимира Путіна німців не запитували.

До речі, жінки (принаймні, у Німеччині) традиційно більш боягузливі, ніж чоловіки. Передусім їх турбує, скажімо, можливе здорожчання життя і зростання посвякденних витрат (55 відсотків жінок і лише 47 відсотків чоловіків). Але і Трампа вважають небезпечним, передусім, жінки: 57 відсотків проти 49 відсотків серед чоловіків.

Іще один цікавий і, цього разу, приємний результат навели соціологи, представляючи результати дослідження на пресконференції у Вісбадені. Попри пандемію, локдаун, обмеження пересування, дистанційну роботу, необхідність набагато більше часу проводити разом і пов'язані з цим психологічні проблеми в родині, лише один/одна з кожних десяти опитаних чоловіків та жінок побоюється розлучення.

  • Легендарний Cirque du Soleil

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Цирк лишився, артисти поїхали

    Легендарний цирк Cirque du Soleil подав заяву про захист від банкрутства після трьох місяців простої у зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби. Популярний цирк оголосив про скорочення 3480 з п'яти тисяч своїх співробітників. Cirque du Soleil, що базується в канадському Монреалі, назвав причиною таких кроків "величезний збій і примусове закриття шоу внаслідок пандемії COVID-19".

  • Авіакосмічний концерн Airbus

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Під крилом, але без захисту

    Про масові скорочення попередив і європейський авіакосмічний концерн Airbus. Він має намір скоротити близько 15 тисяч робочих місць у зв'язку з падінням попиту внаслідок пандемії COVID-19. Роботу може втратити кожен шостий співробітників секції транспортних літаків – найважливішої та найбільшої в Airbus. Лише в Німеччині мають бути скорочені 5100 робочих місць.

  • Бортпровідниця Lufthansa

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Питання висить у повітрі

    Найбільший авіаперевізник Німеччини Lufthansa потрапив до турбулентної зони через коронавірус. Авіаконцерн був виключений з фондового індексу DAX після 32 років. Компанія отримає дев'ять мільярдів євро як пряму фінансову допомогу та державні кредитні гарантії, але під загрозою 26 тисяч робочих місць. "У разі аварійної ситуації ми рятуємо вас, а хто врятує нас?" - запитується бортпровідниця.

  • Літак Air France

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Під одним небом

    Британський авіаперевізник British Airways планує скоротити 12 тисяч співробітників з 42 країн. Його французький конкурент Air France у зв'язку з пандемією скорочує понад 7500 співробітників. Британський авіаперевізник Easy Jet виходить із довгострокового падіння попиту. Концерн планує скоротити чисельність співробітників на 30 відсотків: роботу можуть втратити до 4500 людей.

  • Тихіше їдеш, далі будеш

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Тихше їдеш, далі будеш

    Хоч автоконцерни поки що не озвучували страшних сценаріїв, світовий ринок збуту автомобілів може скоротитися на 18 відсотків у 2020 році. Німецький експерт в автомобільній галузі Фердінанд Дуденгеффер (Ferdinand Dudenhöffer) уже зробив свій невтішний прогноз: під загрозою - приблизно 100 тисяч робочих місць у Німеччині. Автомобільна галузь тут є роботодавцем для 800 тисяч людей.

  • Німецький концерн MTU Aero Engines AG

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Важке обладнання

    Німецький концерн MTU Aero Engines AG планує скоротити численність співробітників на 15 відсотків. На виробника авіаційних двигунів із Мюнхена працює 10 тисяч людей в усьому світі. Під загрозою скорочення - до 1500 місць. У 2019 році MTU Aero Engines AG увійшов до топ-ліги біржевого індексу DAX.

  • Протести в Ганновері працівників концерну Galeria Karstadt Kaufhof

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Моду скасовано?

    Карантин відбив у багатьох бажання купувати нові речі. Падіння споживацької активності відчула торгівля. Концерн Galeria Karstadt Kaufhof припускає закриття одразу 80 зі 170 своїх універмагів, асортимент яких значною мірою становить одяг. Більш ніж п'ять тисяч співробітників з 28 тисяч можуть втратити роботу. На фото - протести проти закриття філіалів Karstadt у Ганновері.

  • Туристичний концерн TUI

    Хто стане жертвою коронавірусу на ринку праці?

    Усі відпочивають

    Один із найбільших у світі туристичних концернів TUI через пандемію коронавірусної хвороби оголосив про скорочення восьми тисяч робочих місць. У керівництві компанії, що вже отримала фінансову допомогу від держави, заявили, що ці заходи є вимушеними, щоб скоротити представництва концерну в світі. Концерн розраховує скорочення зменшення адміністративних відрахувань на 30 відсотків.

    Автор: Марина Борисова


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Німців вважають боязкими, є навіть таке поняття - German Angst

Чого бояться німці: Трамп страшніший за коронавірус

Німців традиційно вважають боягузами. Є навіть таке поняття - German Angst. Чого бояться жителі Німеччини зараз?  

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