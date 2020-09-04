Чого бояться німці: Трамп страшніший за коронавірус

Протягом майже 30 років інформаційна служба німецької страхової компанії R+V проводить репрезентативні соціологічні опитування, у яких беруть участь близько двох з половиною тисяч жителів Німеччини усіх вікових категорій, починаючи з 14 років. Тема цих опитувань - страхи. Люди повинні оцінити за семибальною шкалою, чого вони бояться найбільше у найрізноманітніших сферах - від політики і економіки до екології та особистого життя. Один бал - мінімальний страх, сім балів - максимальний.

Добробут важливіший за здоров'я

Німці завжди мали репутацію дуже боязких людей. Вони з тривогою дивилися в майбутнє, попри стабільне життя і загальний добробут, побоювалися хвороб, екологічних катастроф, фінансового краху… Великими оптимістами німців ніколи не вважали, незважаючи на те, що у них куди менше проблем, ніж у жителів більшості інших країн. У світі навіть існує таке поняття - German Angst (німецькою "Angst" означає "страх").

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Але останні дослідження демонструють, що цей загальний настрій у Німеччині змінюється. Оприлюднені зараз результати опитування, проведеного в червні-липні 2020 року, тобто під час самісінького розпалу пандемії, здивували соціологів: лише третина жителів країни відчувають страх перед COVID-19. Він посідає 17-те місце у рейтингу сьогоднішніх німецьких "страхів". Щоправда, майже половина опитаних побоюється, що пандемія негативно позначиться на їхній особистій та економічній ситуації загалом у Німеччині. "Людей набагато більше турбує загроза їхньому добробуту, ніж загроза їхньому здоров'ю", - підкреслила на пресконференції у Вісбадені керівниця дослідження Бріґітте Ремштедт (Brigitte Römstedt).

Більш ніж половина німців вважає, що світу загрожує політика Трампа

Утім, 2005 року, коли зросли ціни на енергоносії, або в 2008-2010 роках, під час світової фінансової кризи, таких "стурбованих" у країні було набагато більше. Але їхні побоювання не виправдалися.

Гострота проблеми біженців знизилася

Зараз "економічні" страхи німців стали суттєво серйознішими: половина опитаних, набагато більше, ніж минулого року, стурбована станом економіки загалом, побоюється, що життя стане дорожчим і що фінансова криза в Євросоюзі призведе до зростання податків. На 12 відсоткових пунктів вищим, ніж рік тому, є рівень страху щодо зростання безробіття у Німеччині.

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Зате німців зараз менше турбують проблеми, пов'язані зі збільшенням числа мігрантів. Їхня гострота помітно знизилася. Лише 43 відсотки опитаних досі побоюються, що держава не впорається з проблемою біженців та це призведе до напружених стосунків між ними та корінними жителями країни. Це - найнижчий рівень за останні п'ять років, на 13 процентних пунктів нижчий, ніж показали опитування минулого року.

Усі останні роки знижуються страхи німців, пов'язані з війною, тероризмом, наркозалежністю та злочинністю.

Жінки бояться більше

"І політичні проблеми зараз турбують німців менше, ніж раніше", - констатує Бріґітте Ремштедт. Це загалом. Водночас більше половини жителів Німеччині - 53 відсотки - як і раніше, вважають, що світу загрожує політика американського президента Дональда Трампа. Про російського президента Володимира Путіна німців не запитували.

До речі, жінки (принаймні, у Німеччині) традиційно більш боягузливі, ніж чоловіки. Передусім їх турбує, скажімо, можливе здорожчання життя і зростання посвякденних витрат (55 відсотків жінок і лише 47 відсотків чоловіків). Але і Трампа вважають небезпечним, передусім, жінки: 57 відсотків проти 49 відсотків серед чоловіків.

Іще один цікавий і, цього разу, приємний результат навели соціологи, представляючи результати дослідження на пресконференції у Вісбадені. Попри пандемію, локдаун, обмеження пересування, дистанційну роботу, необхідність набагато більше часу проводити разом і пов'язані з цим психологічні проблеми в родині, лише один/одна з кожних десяти опитаних чоловіків та жінок побоюється розлучення.