В ООН заявили про серйозний дефіцит безпечної питної води на планеті

За даними ООН, світова криза, викликана пандемією COVID-19, продемонструвала очевидну проблему забезпечення населення водою. На даний момент одна третина жителів Землі, а це 2,2 мільярда осіб, не мають доступу до безпечної питної води.

Про це йдеться у звіті ЮНЕСКО, опублікованому з нагоди Всесвітнього дня водних ресурсів у понеділок, 22 березня. "Необхідно вжити заходи боротьби з глобальною водною кризою. Сьогодні вода знаходиться під серйозною загрозою через зростання населення, зростаючих потреб сільського господарства і промисловості, а також посилення наслідків зміни клімату", - наголошується у звіті організації.

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Зокрема, якщо запобігти підвищенню температури на планеті вище 1,5 градуса за Цельсієм у порівнянні з доіндустріальним періодом, то можна вдвічі скоротити проблему нестачі прісної води, вказують в ООН. Організація також зазначає, що стабільне водопостачання та санітарія можуть щорічно запобігти загибелі понад 360 000 новонароджених дітей.

За прогнозами ООН, до 2050 року до 5,7 мільярда людей проживатимуть у районах, в яких нестача прісної води відчуватиметься мінімум один місяць на рік.

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А до 2040 року глобальний попит на воду може збільшитися більш ніж на 50 відсотків, тоді як попит на енергетичні ресурси - більш ніж на 25 відсотків. Організація закликає до "грамотного використання" води, що дозволить боротися з повенями і посухою, а також збільшити доступ до води для більшого числа людей, знизити рівень її забруднення, скоротити обсяги парникових газів і боротися зі зміною клімату.

Україні дефіцит питної води загрожує вже до 2050 року

Тим часом державна екологічна інспекція України повідомила, що за даними національної гідрометслужби, концентрація токсичних сполук в українських річках у 30-40 разів перевищує гранично допустимі норми.

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"Тому, згідно з прогнозами Інституту водних проблем і меліорації, вже до 2050 року Україні доведеться імпортувати питну воду", - зазначив голова відомства Андрій Мальований.

Він пояснив, що до дефіциту питної води призведе скидання небезпечних речовин, недостатнє очищення стоків і засмічення річок.

Загалом, за даними держекоінспеції, збитки у сфері водних ресурсів в Україні у 2020 році становили 188 мільйонів гривень.

10 простих внесків у порятунок планети Заощаджуйте воду - закривайте кран Коли ми чистимо зуби або миємо руки, часто залишаємо кран увімкненим, замість того, щоб закрити його. Згідно із дослідженням університету Ольденбурга, під час чищення зубів ми марнуємо до 12 літрів найкращої питної води.

10 простих внесків у порятунок планети Душ замість ванни Набираючи повну ванну, ми використовуємо близько 140 літрів води. Тоді як приймаючи душ - лише близько 20 літрів за хвилину. За підрахунками Спілки охорони довкілля та природи Німеччини, відмовившись від прийому ванни, родина з чотирьох людей може заощадити більше 300 євро на рік на електриці та воді.

10 простих внесків у порятунок планети Правильне провітрювання Замість того, щоб надовго відкривати вікно, краще варто провітрювати приміщення кілька хвилин, але кожні дві-три години. У такий спосіб, за даними Всесвітнього фонду дикої природи (WWF), у холодну пору року можна зекономити до 70 євро.

10 простих внесків у порятунок планети Відмовитися від батарейок Федеральне відомство з питань довкілля рекомендує відмовлятися від батарейок та користуватися приладами, які працюють без них або живляться від мережі. Для виготовлення одноразових батарейок потрібно від 40 до 500 разів більше енергії, ніж вони віддають під час використання. При цьому, порівняно із електроенергією з розетки, енергія від батарейок AA майже у 300 разів дорожча.

10 простих внесків у порятунок планети Повністю відключати електропристрої Електронні пристрої слід вимикати повністю, а не лише за допомогою пульта - такі рекомендації екологічного об’єднання NABU. Інакше вони і надалі споживатимуть електроенергію в режимі очікування. Переконатися у тому, що пристрої більше не споживають енергію, можна за допомогою перехідника, який вимикається.

10 простих внесків у порятунок планети Закривати кришку Готуючи обід, використовуйте каструлю з відповідною кришкою, радять у WWF. У цьому випадку споживається до 65 відсотків менше електроенергії або газу, оскільки "неправильна" кришка або її відсутність легше пропускає тепло. Також для приготування їжі завжди радять використовувати посуд, що відповідає розміру варочної панелі.

10 простих внесків у порятунок планети Електрочайник замість плити Якщо вам треба нагріти воду, замість плити краще зробити це в електрочайнику. Незалежно від того, для чого вона потрібна - чаю або приготування пасти - у чайнику вода гріється швидше та потребує менше енергії і часу, ніж каструля на плиті. У WWF запевняють: якщо щодня гріти літр води, щороку можна заощадити 40 євро.

10 простих внесків у порятунок планети Відмовитися від фена Серед пристроїв у ванній найбільше енергії споживає фен. Влітку можна легко обійтися без нього.

10 простих внесків у порятунок планети Термос vs стаканчики Багато хто з нас звик до "кави to go". Проте одноразові стаканчики краще не брати, адже це - чи не найбільша проблема для довкілля. Чому б наступного разу не подбати про природу і не взяти каву у термос?

10 простих внесків у порятунок планети Жодних одноразових пакетів! За даними Федерального відомства з питань довкілля, у Німеччині використовують 76 поліетиленових пакетів на рік, і це немало. Непотрібні пакети слід відправляти на переробку, а ще краще - наступного разу взяти із собою в магазин багаторазовий пакет, рюкзак або кошик. Автор: Анабела Лінке, Ольга Войтович

