Пандемія COVID-19 поглиблює нерівність у світі - Oxfam

Пандемія COVID-19 призвела до того, що багаті в світі швидко багатшають, тоді як бідному населенню планети знадобиться багато років, щоби відновити своє становище. Про це йдеться в оприлюдненій у понеділок, 25 січня, доповіді неурядової організації Oxfam під назвою "Вірус нерівності".

"Тисяча найбагатших людей на планеті відновили свої статки після збитків від COVID-19 протягом лише дев'яти місяців, але найбіднішому населенню світу на це доведеться витратити, можливо, понад десятиріччя", - зазначають експерти організації, яка ставить собі за мету боротьбу з бідністю.

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Використовуючи дані журналу Forbes, Oxfam зазначає, що статки десяти найбагатших людей Землі, зокрема Джеффа Безоса, Ілона Маска, Білла Гейтса, Марка Цукерберга, Воррена Баффета та інших, з початку коронавірусної кризи зросли на пів трильйона доларів попри те, що світова економіка за час пандемії скоротилася.

В Oxfam також вказують на те, що пандемія неоднаково позначається на представниках різних етнічних груп та статей. Зокрема, в деяких країнах представники етнічних меншин частіше помирають від коронавірусу, а найбільшого удару зазнали ті галузі економіки, де надмірно представлені жінки.

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Презентація доповіді збіглася в часі з початком віртуального Всесвітнього економічного форуму, який цього року проходитиме не в Давосі, а онлайн. Oxfam традиційно хоче спровокувати серед учасників форуму дебати щодо подолання нерівності у світі.