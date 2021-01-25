 Пандемія COVID-19 поглиблює нерівність у світі - Oxfam | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.01.2021

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Пандемія COVID-19 поглиблює нерівність у світі - Oxfam

Пандемія COVID-19 призводить до подальшого поглиблення нерівності в світі. Бідному населенню планети знадобться багато років, щоби відновити своє становище. йдеться в доповіді Oxfam.

Пандемія COVID-19 поглиблює нерівність у світі

Пандемія COVID-19 призвела до того, що багаті в світі швидко багатшають, тоді як бідному населенню планети знадобиться багато років, щоби відновити своє становище. Про це йдеться в оприлюдненій у понеділок, 25 січня, доповіді неурядової організації Oxfam під назвою "Вірус нерівності".

"Тисяча найбагатших людей на планеті відновили свої статки після збитків від COVID-19 протягом лише дев'яти місяців, але найбіднішому населенню світу на це доведеться витратити, можливо, понад десятиріччя", - зазначають експерти організації, яка ставить собі за мету боротьбу з бідністю.

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Використовуючи дані журналу Forbes, Oxfam зазначає, що статки десяти найбагатших людей Землі, зокрема Джеффа Безоса, Ілона Маска, Білла Гейтса, Марка Цукерберга, Воррена Баффета та інших, з початку коронавірусної кризи зросли на пів трильйона доларів попри те, що світова економіка за час пандемії скоротилася. 

В Oxfam також вказують на те, що пандемія неоднаково позначається на представниках різних етнічних груп та статей. Зокрема, в деяких країнах представники етнічних меншин частіше помирають від коронавірусу, а найбільшого удару зазнали ті галузі економіки, де надмірно представлені жінки.

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Презентація доповіді збіглася в часі з початком віртуального Всесвітнього економічного форуму, який цього року проходитиме не в Давосі, а онлайн. Oxfam традиційно хоче спровокувати серед учасників форуму дебати щодо подолання нерівності у світі.

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У світі укорінилася глобальна нерівність, йдеться у доповіді Oxfam. Найбільше від цього страждають жінки, які виконують багато неоплачуваної роботи.

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Дослідження Oxfam: Безоплатна жіноча праця - 12 мільярдів годин щодня 21.01.2020

Догляд за рідними та дітьми лягає переважно на жіночі плечі. Ця нелегка праця - абсолютно безоплатна й посилює майнову нерівність у світі, кажуть у міжнародному об'єднанні організацій з боротьби з бідністю Oxfam.

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