Скандальний звіт Amnesty International про ЗСУ перевірять незалежні експерти

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International (AI) хоче, щоб процес складання її звіту, в якому збройні сили України звинувачені у порушенні законів війни, ретельно перевірили незалежні експерти. Як повідомили у п'ятницю, 12 серпня, в AI, відповідний процес зараз "ініціюється на міжнародному рівні".

Йдеться про перевірку процесів та рішень, що передували публікації пресрелізу, проведених досліджень, процесу підготовки матеріалу, а також про юридичний та політичний аналіз звіту. Крім того, планують вивчити владні рішення всередині колективу та динаміку в основі його організаційної культури.

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Зрозуміти, що пішло не так

"Ми хочемо зрозуміти, що саме пішло не так і чому, щоб отримати уроки і покращити нашу роботу в галузі прав людини", - кажуть в AI. В організації шкодують, що пресреліз, присвячений дослідженню, оприлюднили без достатнього контексту. "У ньому не було приділено належної уваги російській агресії у порушення міжнародного права та численним військовим злочинам, скоєним російськими військовими та задокументованим Amnesty International", - вважають правозахисники.

"Висновки не були передані з тією делікатністю та точністю, яку слід очікувати від Amnesty. Це також стосується подальшого спілкування та реакції Міжнародного секретаріату на критику громадськості, - заявили в AI. - Ми засуджуємо інструменталізацію пресрелізу російською владою", - додали там.

Негативна реакція на звіт

Звіт Amnesty International про Україну був опублікований 4 серпня. У ньому стверджувалося, що ЗС України в порушення гуманітарного права і законів війни створюють бази в житлових районах, у тому числі в школах і лікарнях, наражаючи тим самим на небезпеку цивільних.

Публікація AI викликала вкрай негативну реакцію в Україні і не тільки. Президент України Володимир Зеленський звинуватив організацію у "аморальній вибірковості". Голова українського офісу Amnesty Оксана Покальчук на знак протесту пішла у відставку.

Після цього Amnesty International заявила, що шкодує про страждання і гнів, викликані публікацією, але не відмовляється від висновків, що містяться у звіті.

Вже після другої заяви правозахисної організації співзасновник шведського відділення AI Пер Вестберг оголосив про звільнення, а фінська філія Amnesty повідомила, що втратила близько 400 донорів.