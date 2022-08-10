 Співзасновник шведської Amnesty International покидає організацію через звіт про ЗСУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.08.2022

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Новини

Співзасновник шведської Amnesty International покидає організацію через звіт про ЗСУ

Amnesty International опублікувала звіт, в якому звинуватила ЗСУ у порушенні законів війни. Шведський співзасновник Вестберг заявив, що він не згоден із цим документом.

Прес-конференція генеральної секретарки Amnesty International Агнес Каламар та інших представників організації в Києві в травні 2022 року

Прес-конференція генеральної секретарки Amnesty International Агнес Каламар та інших представників організації в Києві в травні 2022 року

Співзасновник шведського відділення Amnesty International (AI) оголосив, що залишає цю правозахисну організацію після того, як Amnesty опублікувала звіт, в якій звинуватила українських військових у порушенні законів війни. "З важким серцем через заяви Amnesty про війну в Україні я завершую свою довгу та плідну співпрацю", - сказав він в інтерв'ю виданню Svenska Dagbladet.

За словами Вестберга, спочатку Amnesty International займалася питаннями звільнення ув'язнених, але "поступово, іноді спірно, розширювала свій мандат і стала ще однією безумовно помітною організацією з певним впливом".

Вестберг заснував шведський підрозділ Amnesty International разом із Гансом Йораном Франком у 1964 році. З 1976 по 1982 рік Вестберг був головним редактором газети Dagens Nyheter. Він також є членом Нобелівського комітету з літератури.

Резонансний звіт

4 серпня AI оприлюднила звіт під промовистою назвою "Українська бойова тактика ставить під загрозу мирне населення", в якому на базі спостережень в 19 містах і селах робився висновок, що ЗСУ, створивши бази та використовуючи системи озброєння в населених житлових районах, зокрема в школах і лікарнях, наражають на небезпеку цивільних.

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Заяву правозахисників масово розтиражували російські державні ЗМІ, що є безпрецедентним випадком, враховуючи, що діяльність Amnesty International визнана у Росії небажаною, а її сайт російською мовою - заблокований "Роскомнадзором".

У Києві заява AI викликала обурення. Зокрема, президент Володимир Зеленський заявив, що організація "пробує амністувати державу-терориста і перекласти відповідальність з агресора на жертву". 

Генеральна секретарка Amnesty International Агнес Каламар в свою чергу назвала критиків "тролями", а звинувачення у необ'єктивності організації "воєнною пропагандою". Український офіс Amnesty повідомив, що він не брав участі у підготовці доповіді, а його голова Оксана Покальчук на знак протесту пішла у відставку. Amnesty International пізніше заявила, що шкодує про страждання і гнів, викликані публікацією доповіді, але не відмовляється від висновків, що містяться в ній.

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