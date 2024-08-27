Сирський та генерал Бундесверу обговорили ситуацію на фронті

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський провів телефонну розмову з Генеральним інспектором Бундесверу, генералом Карстеном Броєром (Carsten Breuer).

"Поінформував мого німецького колегу про поточну ситуацію на фронті. Детально обговорили подальшу співпрацю. Особливу увагу приділили посиленню нашої ППО, оскільки Росія продовжує терористичні атаки на українські міста, цивільну та енергетичну інфраструктуру. Подякував за чітку і послідовну підтримку України та її Збройних сил", - зазначив Сирський у вівторок, 27 серпня.

Нагадаємо, що у березні генерал-лейтенант Карстен Броєр застеріг від заморожування війни РФ проти України. "Нинішня воєнна ситуація в Україні не дає змоги вважати заморожування війни ані можливим, ані бажаним", - заявив він. За словами німецького військового, навряд чи у світі знайдеться заморожений конфлікт, який не розгорівся б знову. Крім того, нагадав Броєр, "заморожування війни передбачає згоду з цим обох сторін". У лютому генерал Броєр заявляв, що Німеччина має бути готова до війни через п'ять років.