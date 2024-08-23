Зеленський: ЗСУ витискають війська РФ з Харківщини

За підсумками спілкування з головнокомандувачем Збройних сил України (ЗСУ) Олександром Сирським у п'ятницю, 23 серпня, президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони поступово витискають російські окупаційні війська з Харківської області.

"Окупант не підкорить Харків. Не підкорить усю нашу Україну. Я дякую кожному й кожній, хто береже життя в Україні, хто береже наш Харків та всі інші міста й села нашої держави. І ми зробимо все, щоб повернути справжню безпеку", - сказав Зеленський у традиційному вечірньому відеозверненні.

Президент зазначив, що зараз для України ключовим є постачання допомоги від партнерів. "Є пакети оголошені, проголосовані, але не поставлені в Україну. А фронт воює снарядами й технікою, а не словами "завтра" чи "скоро". Робимо все, щоб прискорити постачання", - запевнив він.

Третя штурмова повідомляла про контратаку на Харківщині

Напередодні Третя окрема штурмова бригада (ОШБр) Сухопутних військ ЗСУ повідомила, що минулого тижня провела успішні контратакувальні дії в Харківській області, просунулася вглиб фронту на майже два квадратних кілометра та "збила наступальний потенціал" 20-ої армії РФ".

За даними OSINT-проєкту DeepState, операція була проведена 12-15 серпня поблизу села Нововодяне, що розташоване в Луганській області, на межі з Донецькою і Харківською. У 3-й штурмовій напрямок атаки не конкретизували, але зазначали, що "відвели удар ворога з напрямку Макіївки", яка знаходиться поблизу Нововодяного.