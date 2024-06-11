Сина Байдена визнали винним у справі про купівлю зброї

Хантера Байдена визнали винним за всіма трьома пунктами обвинувачення у справі про незаконне зберігання зброї. Йому загрожує до 25 років позбавлення волі.

Присяжні суду у місті Вілмінгтон в американському штаті Делавер визнали 54-річного Хантера Байдена винним у незаконному зберіганні зброї. Сина чинного президента США Джо Байдена визнали винним за всіма трьома пунктами, що висувалися проти нього федеральним обвинуваченням, повідомляють у вівторок, 11 червня, американські ЗМІ.

Колишньому адвокату, лобісту і бізнесмену Хантеру Байдену інкримінується, що в 2018 році він, заповнюючи бланки під час купівлі револьвера Colt Cobra 38, збрехав, ніби не вживає наркотики. Крім того, у жовтні того ж року він протягом 11 днів зберігав зброю, перебуваючи у наркотичній залежності. Сумарно у цій справі Хантеру Байдену загрожує до 25 років позбавлення волі, а також штраф у 750 тисяч доларів.

Адвокат Байдена-молодшого Еббі Лоуелл раніше назвав обвинувальний висновок політично вмотивованим. "Хантер Байден, який протягом 11 днів володів розрядженим пістолетом, не становив загрози громадській безпеці, але прокурор, який володіє всією мислимою владою і піддається політичному тиску, становить серйозну загрозу для нашої системи правосуддя", - йшлося у заяві адвоката.

Байден не згадав про засудження сина, але поїде до нього

Як передає CNN, президент Джо Байден у вівторок під час першої публічної появи після винесення вердикту не згадав про засудження свого сина, проте збирається вилетіти до Вілмінгтона, де перебуває Хантер.

Зазначається, що глава держави спочатку не мав приїхати до Вілмінгтона у вівторок, але Білий дім оновив його графік після рішення присяжних.

Перший в історії США процес проти сина чинного президента

Це перший судовий процес в історії Сполучених Штатів проти сина чи дочки чинного президента країни. Він може бути використаний експрезидентом США Дональдом Трампом, який є ймовірним опонентом Байдена на виборах, що відбудуться у листопаді. Крім того, на Хантера Байдена чекає судовий розгляд за звинуваченням в ухиленні від сплати податків, який почнеться у вересні в Каліфорнії.

Розслідування щодо Хантера Байдена триває з 2018 року. У 2023 році він погодився визнати провину у несплаті податків та незаконному зберіганні зброї. Досудова угода мала допомогти йому уникнути реального терміну. У липні того ж року стало відомо, що правочин зі слідством фактично розвалився, оскільки суддя окружного суду Меріеллен Норейка відмовилася підписувати відповідний документ. У суді визнали, що угода містить "нестандартні умови" і може дати Байдену імунітет в епізодах, за якими триває слідство. Після розвалу угоди Хантер Байден відмовився від визнання вини.

Обвинувальний вирок Трампу

Тим часом, 31 травня суд присяжних у Нью-Йорку вперше в історії США виніс обвинувальний вердикт у кримінальній справі проти колишнього президента Дональда Трампа. Його визнали винним у фальсифікації ділових документів з метою приховання факту виплати колишній порноакторці Стормі Деніелс, що ставило під сумнів успіх передвиборної кампанії Трампа у 2016 році. Трамп був визнаний винним за всіма 34 пунктами звинувачення. Кожен із випадків фальсифікації звітності може бути покараний тюремним ув'язненням строком до чотирьох років - у сумі це становитиме 136 років. Покарання визначить суддя Хуан Мерчан на спеціальному засіданні 11 липня.

Незалежно від того, чим закінчиться судовий розгляд, Трамп все одно зможе балотуватись у президенти. У Конституції США міститься лише три вимоги до кандидата на пост глави держави: він має бути не молодшим за 35 років, народитися на території Сполучених Штатів і прожити там не менше 14 років.