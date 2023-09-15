Сина Байдена звинуватили у незаконному володінні зброєю

За всіма трьома пунктами звинувачення Хантеру Байдену загрожує до 25 років позбавлення волі та штраф у 750 тисяч доларів.

Синові президента США Джо Байдена, Хантеру Байдену, висунуто звинувачення у незаконному володінні вогнепальною зброєю. Це випливає з обвинувального висновку, поданого до федерального суду штату Делавер, який був оприлюднений у четвер, 14 вересня.

Два пункти звинувачення пов'язані з тим, що у 2018 році Байден-молодший, заповнюючи бланки при купівлі револьвера Colt Cobra 38, збрехав, що не вживає наркотиків. У третьому пункті стверджується, що у жовтні того ж року він протягом 11 днів зберігав зброю, маючи наркотичну залежність.

Сумарно за всіма пунктами звинувачення Хантеру Байдену загрожує до 25 років позбавлення волі, а також штраф у 750 тисяч доларів. Це перший випадок, коли сина чи дочку чинного президента США переслідують у кримінальному порядку.

Адвокат каже, що Хантер Байден не становив загрози

Обвинувальний висновок є політично вмотивованим, вважає адвокат Байдена Еббі Ловелл. "Як і очікувалось, прокуратура висунула сьогодні звинувачення, які, на її думку, не були обґрунтованими лише шість тижнів тому після п'ятирічного розслідування цієї справи", - заявив він.

За словами адвоката, докази у цій справі не змінилися, "але змінився закон, а також неправомірне і партійне втручання в цей процес республіканців MAGA" (Make America Great Again, передвиборне гасло колишнього президента США Дональда Трампа, також вживається для позначення його прихильників).

"Хантер Байден, який протягом 11 днів володів розрядженим пістолетом, не становив загрози громадській безпеці, але прокурор, який має всю можливу владу, піддається політичному тиску, становить серйозну загрозу для нашої системи правосуддя", - йдеться у заяві адвоката.

Угода про визнання провини зірвалася

Розслідування щодо Хантера Байдена триває з 2018 року, коли стало відомо, що він незаконно володів револьвером Colt Cobra 38 і вживав наркотики, приховавши цей факт. Крім того, сина чинного президента підозрювали у несплаті податків більш як на 100 тисяч доларів.

Байден-молодший у 2023 році погодився визнати провину у несплаті податків та незаконному зберіганні зброї. Досудова угода мала допомогти йому уникнути реального терміну укладання. У липні стало відомо, що угода зі слідством фактично розвалилася, оскільки член окружного суду Меріеллен Норейка відмовилася підписувати його.

У суді визнали, що документ містить "нестандартні умови" і може дати Байдену імунітет в епізодах, за якими триває слідство. Після розвалу угоди Байден відмовився від визнання вини.

Спецпрокурор у справі Девід Вайс заявив, що сторонам не вдалося домовитися про нову угоду і тепер доля Хантера Байдена вирішуватиметься у кримінальному суді.