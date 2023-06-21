Син Байдена погодився визнати провину в прокуратурі США

Хантер Байден погодився визнати себе винним у несплаті податків. Крім того, він збрехав у федеральній анкеті на зберігання придбаної зброї, не вказавши факт наркозалежності.

Син президента США Джо Байдена - Хантер Байден - досяг попередньої домовленості про визнання провини за звинуваченнями у двох випадках несплати федеральних податків. Це випливає із судових документів, представлених у вівторок, 20 червня.

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Хантер Байден погодився визнати себе винним у несплаті понад 100 тисяч доларів податків у 2017 і 2018 роках попри щорічний заробіток у цей період у районі понад 1,5 мільйона доларів.

Крім того, Байден-молодший зізнався, що збрехав у федеральній анкеті на зберігання придбаної у 2018 році зброї, не вказавши факт наркозалежності.

Угоду має затвердити федеральний суддя

Угода про визнання провини між Хантером Байденом і прокуратурою США в його рідному штаті Делавер ще має бути затверджена федеральним суддею.

У цьому разі прокурори погодяться не переслідувати його, але він повинен буде виконати певні умови, щоб обвинувачення було з нього знято. Подібна угода зі слідством може у США застосовуватися в разі ненасильницьких правопорушень за наявності проблем із вживанням психоактивних речовин.

Перевірка щодо Байдена-молодшого

Колишній президент США Дональд Трамп і його союзники протягом багатьох років звинувачували Хантера Байдена в порушеннях, пов'язаних із його діяльністю в Україні та Китаї. Як вважають республіканці, президент США Джо Байден знав про цю діяльність.

У 2020 році Байден-молодший заявив, що федеральні прокурори проводять перевірку його податкових документів. Джо Байден на той момент повідомив, що не розмовляв зі своїм сином про його іноземний бізнес, і запевнив, що міністерство юстиції Сполучених Штатів зберігатиме незалежність у будь-яких розслідуваннях щодо членів його родини.

У Республіканської партії - більшість у Палаті представників Конгресу США. Чергові президентські вибори у США заплановано на 5 листопада 2024 року. У квітні Джо Байден оголосив, що знову балотуватиметься у президенти США 2024 року.