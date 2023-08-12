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ПолітикаСполучені Штати Америки

Мін'юст США призначив спецпрокурора у справі сина Байдена

Даниїл Сотников | Роман Губа
3 год. тому

Розширення повноважень прокурора у справі Хантера Байдена відбулося після того, як угода сина президента США зі правосуддям зірвалася.

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Хантер Байден у офісі прокурора
Хантер Байден у офісі прокурораФото: Saquan Stimpson/CNP/abaca/picture alliance

Прокурор Девід Вайс, який проводить розслідування у справі стосовно сина президента США Джо Байдена - Хантера Байдена, отримав статус спеціального прокурора, повідомив міністр юстиції Меррік Гарланд у п'ятницю, 11 серпня.

"У вівторок цього тижня містер Вайс повідомив мені, що, на його думку, його розслідування досягло стадії, на якій він повинен продовжувати свою роботу як спеціальний прокурор. І він попросив, щоб його ним призначили. Розглянувши його прохання, а також виняткові обставини, пов'язані з цією справою, я дійшов висновку, що призначення спеціальним прокурором відповідає громадським інтересам", - цитує Гарланда телеканал CNN.

Призначення дає Вайсові більше повноважень, ніж у звичайного прокурора, і більшу незалежність від мін'юсту, зазначає CNN. "Вайсу буде дозволено продовжити своє розслідування, здійснювати будь-які слідчі дії, які він забажає, і ухвалити рішення про порушення кримінальної справи в будь-якому окрузі", - пояснив Гарланд. За даними джерел телеканалу, Білий дім заздалегідь не знав про підвищення статусу Вайса.

Угода про визнання Хантером Байденом провини зірвалася

Розслідування щодо Хантера Байдена триває з 2018 року, коли стало відомо, що він незаконно володів револьвером Colt Cobra 38 та приховував, що вживає наркотики. Крім того, сина чинного президента підозрювали у несплаті податків більш як на 100 тисяч доларів.

Байден у 2023 році погодився визнати провину у несплаті податків та незаконному зберіганні зброї. Досудова угода мала сприяти призначенню йому покарання, не пов'язаного з позбавленням волі. У липні стало відомо, що угода зі слідством фактично розвалилася, оскільки суддя окружного суду Меріеллен Норейка відмовилась її підписувати. Суд визнав, що вона містить "нестандартні умови" і може дати Байдену імунітет в епізодах, за якими триває слідство. Після зірвання угоди Байден відмовився від визнання вини.

Вайс після підвищення до спеціального прокурора заявив, що сторонам не вдалося домовитися про нову угоду і тепер доля Хантера Байдена, найімовірніше, вирішуватиметься у кримінальному суді.

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