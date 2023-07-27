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ПолітикаСполучені Штати Америки

Син Байдена відмовився визнати провину в несплаті податків

Сергій Куприков
2 год. тому

Спершу син президента США Хантер Байден визнав провину за двома податковими злочинами в рамках угоди зі слідством.

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Хантер Байден
Хантер БайденФото: Jonathan Ernst/REUTERS

Хантер Байден, син президента США Джо Байдена, відмовився в середу, 26 липня, від визнання провини в податкових злочинах після розвалу угоди з прокурорами.

Як передає агентство Аssociated Press, під час слухань між суддею та адвокатами виникла дискусія щодо того, чи дає угода захист від майбутніх обвинувачень. Суддя висловила занепокоєння умовами угоди та призупинила її дію. Байден заявив, що не визнає себе винним у податкових злочинах без укладення угоди, що дає змогу уникнути переслідування за звинуваченням у зберіганні зброї. 

Раніше Байден-молодший визнав провину щодо двох податкових злочинів: він не заплатив понад 100 тисяч доларів податків у 2017-2018 роках. Його також звинувачують в тому, що він, будучи залежним від наркотиків, володів вогнепальною зброєю. За цим пунктом Байден "погодився укласти досудову угоду" зі слідством, однак формально винним себе не визнав.

У випадку з Хантером Байденом міністерство юстиції США вперше висунуло обвинувачення синові чинного президента.

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