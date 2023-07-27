Син Байдена відмовився визнати провину в несплаті податків

Хантер Байден, син президента США Джо Байдена, відмовився в середу, 26 липня, від визнання провини в податкових злочинах після розвалу угоди з прокурорами.

Як передає агентство Аssociated Press, під час слухань між суддею та адвокатами виникла дискусія щодо того, чи дає угода захист від майбутніх обвинувачень. Суддя висловила занепокоєння умовами угоди та призупинила її дію. Байден заявив, що не визнає себе винним у податкових злочинах без укладення угоди, що дає змогу уникнути переслідування за звинуваченням у зберіганні зброї.

Раніше Байден-молодший визнав провину щодо двох податкових злочинів: він не заплатив понад 100 тисяч доларів податків у 2017-2018 роках. Його також звинувачують в тому, що він, будучи залежним від наркотиків, володів вогнепальною зброєю. За цим пунктом Байден "погодився укласти досудову угоду" зі слідством, однак формально винним себе не визнав.

У випадку з Хантером Байденом міністерство юстиції США вперше висунуло обвинувачення синові чинного президента.