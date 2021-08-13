Штайнмаєр про зведення Берлінського муру: Доленосний день для німців і світу
У промові з нагоди 60-річчя зведення Берлінського муру президент Німеччини назвав розділення Берліна "насильницьким та нелюдяним".
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) назвав 13 серпня 1961 року - день, коли почализводити Берлінський мур, - "доленосним днем для нас, німців, та для світу". Про це він заявив під час пам'ятного заходу з нагоди 60-ї річниці цієї події, що відбувся у Берліні у п'ятницю 13 серпня.
Того дня "розділення світу часів "холодної війни" було буквально зацементовано", а життя багатьох людей болючим чином змінилося: діти були відділені від батьків, онуки - від бабусь та дідусів, зазначив Штайнмаєр. Те, як стіна "пройшла посеред живого міста, як поділила вулиці та дороги, площі та залізничні лінії, річки та кладовища, - завдяки цьому можна побачити, насікльки насильницьким та нелюдяним було це розділення", додав президент Німеччини.
За словами Штайнмаєра, Німецька Демократична Республіка (НДР), що звела мур, була державою, "яка мусила замкнути власних громадян у своїй країні, аби взагалі отримати змогу функціонувати ще якийсь час". Таким чином будівництво стало "свідченням безнадійного провалу" та "однозначним знаком держави безправності, яка в очах власних громадянок і громадян не мала ні суверенітету, ні легітимності", додав він.
При цьому президент Німеччини заявив, що "спогад про Берлінський мур не має обмежуватися згадкою минулого". За його словами, це залишається "сталим викликом", а свобода і демократія ніколи не будуть "даними від природи, досягнутими раз і назавжди". Вони мають бути "виборені, а після - захищені, убезпечені та збережені", додав Штайнмаєр.
Штайнмаєр наполіг, що свобода і демократія потребують "рішучої залученості та пристрасті", що починається з участі у демократичних виборах. "Думайте про це, коли незабаром буде обиратися новий Бундестаг", - попередив президент Німеччини.
Цього року вибори до Бундестагу Німеччини відбудуться 26 вересня. Напередодні стало відомо, що у них візьмуть участь 47 політичних партій.
Берлін до і після возз'єднання Німеччини
Бранденбурзькі ворота
Це одна з найвідоміших пам'яток Берліна. Побудовані 1791 року Бранденбурзькі ворота у часи поділу Німеччини позначали кордон між Східним та Західним Берліном. Вони розташовувалися одразу ж за кордоном у східній частині міста, доступ до них був заборонений. Лише восени 1989 року до них знову змогли потрапити звичайні берлінці, відтоді площа перед воротами переповнена німцям та туристами.
Берлін до і після возз'єднання Німеччини
Гоеншенгаузен
До 1989 року Гоеншенгаузен був центральним СІЗО східнонімецької спецслужби "Штазі". Тут чинили як фізичні, так і психічні тортури над політичними в'язнями. Комплекс будівель із за високим муром був таємним і не позначався на жодній карті міста. Після возз'єднання Німеччини СІЗО закрили. Кількома роками пізніше тут постав меморіальний комплекс, який є відкритим для відвідувачів.
Берлін до і після возз'єднання Німеччини
Берлінський мур
Упродовж 28 років Берлінський мур розділяв місто на Схід та Захід. Прикордонна споруда довжиною близько 160 кілометрів стала місцем смерті багатьох, хто намагався втекти з комуністичної НДР на Захід. Точна цифра досі невідома. East Side Gallery - найдовша ділянка муру, яка досі стоїть на місці - у рік возз'єднання Німеччини була розмальована багатьма німецькими та закордонними митцями.
Берлін до і після возз'єднання Німеччини
Ленін у районі Берлін-Фрідріхсгайн
З 1970 до 1991 року цей 19-метровий Колос з червоного граніту стояв у районі Берлін-Фрідріхсгайн. На його урочистому відкритті були присутні 200 тисяч людей. На початку 1990-х років час комунізму, а з ним і Леніна, сплив. Пам'ятник демонтували. Нині колишня площа Леніна має назву Об'єднаних Націй.
Берлін до і після возз'єднання Німеччини
Від Палацу республіки до Берлінського замку
Це був центр влади НДР. Тут засідав парламент комуністичної Німеччини - Народна палата, тут же відбувалися з'їзди правлячої Соціалістичної єдиної партії. Палац республіки був відкритий 1976 року, його будівництво тривало 32 місяці. Після возз'єднання будівлю, яка містила отруйний азбест, знесли - у 2006-2008 роках. На її місці реконструювали історичний Берлінський міський палац.
Берлін до і після возз'єднання Німеччини
"Інтершопи" в НДР
"Інтершопами" в НДР називалися магазини, у яких не можна було розплатитися місцевою валютою, а лише іноземною. Багато громадян НДР через це мало що знали про те, що в цих магазинах продається. Перші "Інтершопи" з'явилися біля станції "Фрідріхштрассе" у Східному Берліні. Нині цю площу з її безліччю бутиків та магазинів не впізнати.
Берлін до і після возз'єднання Німеччини
Гральний майданчик
Безтурботне дитинство - де ж, якщо не на гральному майданчику. Ці металеві кулі, по яких діти могли лазити, були чи не на кожному гральному майданчику в Східному Берліні. Нині споруди для лазіння, які встановлюють на дитячих майданчиках, зазвичай роблять із міцних канатів. Так на майданчику важче травмуватися.
Берлін до і після возз'єднання Німеччини
Готель
13-поверхових Interhotel Metropol на вулиці Фрідріхштрассе був відкритий 1977 року. Тут можна було побачити бізнесменів, дипломатів та селебрітіз. Та більшість громадян НДР, в яких не було іноземної валюти, могли споглядати за готелем лише ззовні. Зараз тут розташований готель мережі Maritim, увійти до якого може кожен, але далеко не кожен може дозволити собі зняти в ньому номер.
Берлін до і після возз'єднання Німеччини
KaDeWe
Універмаг Kaufhaus des Westens, скорочено KaDeWe, - найвідоміший торговий центр Німеччини та другий за величиною в Європі після лондонського Harrods. Люксовий універмаг площею 60 тисяч квадратних метрів був відчинений 1907 року, в часи Другої світової війни він практично згорів. Після розділу Німеччини будівля опинилась у Західному Берліні. KaDeWe і нині є популярною туристичною принадою.