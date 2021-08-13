Штайнмаєр про зведення Берлінського муру: Доленосний день для німців і світу

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) назвав 13 серпня 1961 року - день, коли почализводити Берлінський мур, - "доленосним днем для нас, німців, та для світу". Про це він заявив під час пам'ятного заходу з нагоди 60-ї річниці цієї події, що відбувся у Берліні у п'ятницю 13 серпня.

Того дня "розділення світу часів "холодної війни" було буквально зацементовано", а життя багатьох людей болючим чином змінилося: діти були відділені від батьків, онуки - від бабусь та дідусів, зазначив Штайнмаєр. Те, як стіна "пройшла посеред живого міста, як поділила вулиці та дороги, площі та залізничні лінії, річки та кладовища, - завдяки цьому можна побачити, насікльки насильницьким та нелюдяним було це розділення", додав президент Німеччини.

Читайте також: Берлінський мур у головах - чому Схід і Захід Німеччини досі не разом

Свідчення краху НДР

За словами Штайнмаєра, Німецька Демократична Республіка (НДР), що звела мур, була державою, "яка мусила замкнути власних громадян у своїй країні, аби взагалі отримати змогу функціонувати ще якийсь час". Таким чином будівництво стало "свідченням безнадійного провалу" та "однозначним знаком держави безправності, яка в очах власних громадянок і громадян не мала ні суверенітету, ні легітимності", додав він.

При цьому президент Німеччини заявив, що "спогад про Берлінський мур не має обмежуватися згадкою минулого". За його словами, це залишається "сталим викликом", а свобода і демократія ніколи не будуть "даними від природи, досягнутими раз і назавжди". Вони мають бути "виборені, а після - захищені, убезпечені та збережені", додав Штайнмаєр.

Читайте також: День німецької єдності як завдання, а не спогад про минуле

Штайнмаєр нагадав про вибори у Бундестаг

Штайнмаєр наполіг, що свобода і демократія потребують "рішучої залученості та пристрасті", що починається з участі у демократичних виборах. "Думайте про це, коли незабаром буде обиратися новий Бундестаг", - попередив президент Німеччини.

Цього року вибори до Бундестагу Німеччини відбудуться 26 вересня. Напередодні стало відомо, що у них візьмуть участь 47 політичних партій.