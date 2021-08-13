Де проходить піший маршрут вздовж Берлінського муру (фоторепортаж)

Стежка вздовж Берлінського муру - 160 кілометрів слідами "холодної війни"
Сакура замість муру
Деякі ділянки на колишньому кордоні засадили сакурами. Дерева були подаровані жителями Японії, які таким чином хотіли висловити радість у зв'язку з возз'єднанням Німеччини. Навесні помилуватися цвітінням можна, наприклад, в районі Панков біля мосту на вулиці Борнгольмерштрассе, де розташовувався перший КПП, відкритий в ніч падіння Берлінського муру 9 листопада 1989 року.
Автор: Анн Термеш, Елізабет Ґренір, Максим Нелюбін