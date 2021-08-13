Де проходить піший маршрут вздовж Берлінського муру (фоторепортаж)

Останні найвизначніші археологічні знахідки у Німеччині

"Швейцарський ніж" Кам'яного віку

Ручна сокира - знаряддя праці, яке людина за історію свого існування використовувала найдовше. В Африці цей інструмент предки сучасної людини застосовували вже близько двох мільйонів років тому. Але вік сокир, які знаходили на території Євразії, був значно скромнішим - близько 600 тисяч років. Кам'яній сокирі на цій фотографії, знайденій у Німеччині, лише близько 35 тисяч років.