 Де проходить піший маршрут вздовж Берлінського муру (фоторепортаж) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 13.08.2021

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Де проходить піший маршрут вздовж Берлінського муру (фоторепортаж)

13 серпня 2021-го виповнюється 60 років початку зведення Берлінського муру. Цей 160-кілометровий маршрут нагадує про часи, коли Берлін був розділений на дві частини.

  • Стежка вздовж Берлінського муру

    Стежка вздовж Берлінського муру - 160 кілометрів слідами "холодної війни"

    Стежка вздовж Берлінського муру

    Протягом довгих 28 років Берлінський мур розділяв місто на дві частини - Східний і Західний Берлін. Минуло понад 30 років з часів мирної революції в НДР і часу падіння цього символу "холодної війни" і поділу Німеччини, що возз'єдналася в 1990-му. Там, де раніше стояв мур, зараз прокладений 160-кілометровий історичний маршрут - Стежка вздовж Берлінського муру (Berliner Mauerweg).

  • Меморіальний комплекс

    Стежка вздовж Берлінського муру - 160 кілометрів слідами "холодної війни"

    Меморіальний комплекс

    Починати поїздку на велосипеді або піший тур можна в будь-якому місці й не обов'язково проходити весь маршрут повністю або за один раз. Можна вибрати якусь ділянку або пройти цю історичну стежку поетапно. Стартувати можна в центрі німецької столиці, де на вулиці Бернауерштрассе розташований меморіал і документаційний центр "Берлінський мур".

  • Де проходив мур

    Стежка вздовж Берлінського муру - 160 кілометрів слідами "холодної війни"

    Де проходив мур

    Майже шестикілометровий відрізок позначений тут такою подвійною лінією з кругляків, на якій на різних відстанях одне від одного розміщені металеві таблички "Берлінський мур 1961-1989" ("Berliner Mauer 1961-1989"). Вище напису знаходився Східний Берлін, нижче - Західний. Це допомагає орієнтуватися на місці.

  • Бранденбурзькі ворота

    Стежка вздовж Берлінського муру - 160 кілометрів слідами "холодної війни"

    Бранденбурзькі ворота

    Якщо від меморіалу на Бернауерштрассе пройти стежкою у бік нинішнього урядового району Мітте, маршрут проведе уздовж річки Шпрее повз Рейхстаг до Паризької площі і Бранденбурзьких воріт. За часів Берлінського муру ворота перебували між двома частинами міста, ставши символом розділу Берліна, а після падіння - символом возз'єднання Німеччини.

  • Чекпойнт Чарлі

    Стежка вздовж Берлінського муру - 160 кілометрів слідами "холодної війни"

    Чекпойнт Чарлі

    Потрапити з однієї частини міста в іншу за часів існування Берлінського муру можна було через вісім контрольно-пропускних пунктів. Найвідоміший з них - Чекпойнт Чарлі (КПП "Чарлі") на вулиці Фрідріхштрассе. Зараз тут можна побачити реконструкцію 2000 року. Через велику популярність цього місця атмосфера навколо більше нагадує туристичний "Діснейленд".

  • Дозорні вежі

    Стежка вздовж Берлінського муру - 160 кілометрів слідами "холодної війни"

    Дозорні вежі

    З боку НДР уздовж Берлінського муру було зведено понад триста дозорних веж, на яких цілодобово чергували солдати, готові відкрити вогонь на ураження. Стояти залишили лише три вежі. Вони перебувають під охороною у статусі історичних пам'яток. Одна з них, зведена з бетону в 1966 році, розташована близько Потсдамської площі і відкрита для відвідування.

  • Істсайдська галерея

    Стежка вздовж Берлінського муру - 160 кілометрів слідами "холодної війни"

    Істсайдська галерея

    Найдовша ділянка Берлінського муру, що збереглася, розташована в районі Фрідріхсгайн - знаменита Істсайдська галерея (East Side Gallery). Після відкриття кордону ці плити були розмальовані художниками, ставши історичною пам'яткою і постійною галереєю просто неба. Найвідомішим графіті тут є робота Дмитра Врубеля "Братський поцілунок".

  • Гліникський міст

    Стежка вздовж Берлінського муру - 160 кілометрів слідами "холодної війни"

    Гліникський міст

    Велика частина стежки - 110 кілометрів - пролягає вздовж зовнішнього міського кордону, що проходив між Західним Берліном і Бранденбургом. Особливою пам'яткою тут є Гліникський міст через Гафель в районі Потсдама, на якому за часів холодної війни здійснювали обміни агентів і політв'язнів. Одна з таких акцій 1962 року лягла в основу голівудського фільму "Міст шпигунів".

  • Музей у прикордонній вежі

    Стежка вздовж Берлінського муру - 160 кілометрів слідами "холодної війни"

    Музей у прикордонній вежі

    Історичний маршрут пролягає не тільки міськими районами, але й через приміські ліси, вздовж річок, лугами і полями. Ділянки, де Берлінський мур пролягав за межею міста, часто ставали місцем ризикованих спроб жителів НДР втекти на Захід - наприклад, перепливши через Гафель. Життю в цих місцях за часів існування муру присвячений музей у колишній дозорній вежі в Генніґсдорфі.

  • Сакура замість муру

    Стежка вздовж Берлінського муру - 160 кілометрів слідами "холодної війни"

    Сакура замість муру

    Деякі ділянки на колишньому кордоні засадили сакурами. Дерева були подаровані жителями Японії, які таким чином хотіли висловити радість у зв'язку з возз'єднанням Німеччини. Навесні помилуватися цвітінням можна, наприклад, в районі Панков біля мосту на вулиці Борнгольмерштрассе, де розташовувався перший КПП, відкритий в ніч падіння Берлінського муру 9 листопада 1989 року.

    Автор: Анн Термеш, Елізабет Ґренір, Максим Нелюбін


  • Стежка вздовж Берлінського муру

    Стежка вздовж Берлінського муру - 160 кілометрів слідами "холодної війни"

    Стежка вздовж Берлінського муру

    Протягом довгих 28 років Берлінський мур розділяв місто на дві частини - Східний і Західний Берлін. Минуло понад 30 років з часів мирної революції в НДР і часу падіння цього символу "холодної війни" і поділу Німеччини, що возз'єдналася в 1990-му. Там, де раніше стояв мур, зараз прокладений 160-кілометровий історичний маршрут - Стежка вздовж Берлінського муру (Berliner Mauerweg).

  • Меморіальний комплекс

    Стежка вздовж Берлінського муру - 160 кілометрів слідами "холодної війни"

    Меморіальний комплекс

    Починати поїздку на велосипеді або піший тур можна в будь-якому місці й не обов'язково проходити весь маршрут повністю або за один раз. Можна вибрати якусь ділянку або пройти цю історичну стежку поетапно. Стартувати можна в центрі німецької столиці, де на вулиці Бернауерштрассе розташований меморіал і документаційний центр "Берлінський мур".

  • Де проходив мур

    Стежка вздовж Берлінського муру - 160 кілометрів слідами "холодної війни"

    Де проходив мур

    Майже шестикілометровий відрізок позначений тут такою подвійною лінією з кругляків, на якій на різних відстанях одне від одного розміщені металеві таблички "Берлінський мур 1961-1989" ("Berliner Mauer 1961-1989"). Вище напису знаходився Східний Берлін, нижче - Західний. Це допомагає орієнтуватися на місці.

  • Бранденбурзькі ворота

    Стежка вздовж Берлінського муру - 160 кілометрів слідами "холодної війни"

    Бранденбурзькі ворота

    Якщо від меморіалу на Бернауерштрассе пройти стежкою у бік нинішнього урядового району Мітте, маршрут проведе уздовж річки Шпрее повз Рейхстаг до Паризької площі і Бранденбурзьких воріт. За часів Берлінського муру ворота перебували між двома частинами міста, ставши символом розділу Берліна, а після падіння - символом возз'єднання Німеччини.

  • Чекпойнт Чарлі

    Стежка вздовж Берлінського муру - 160 кілометрів слідами "холодної війни"

    Чекпойнт Чарлі

    Потрапити з однієї частини міста в іншу за часів існування Берлінського муру можна було через вісім контрольно-пропускних пунктів. Найвідоміший з них - Чекпойнт Чарлі (КПП "Чарлі") на вулиці Фрідріхштрассе. Зараз тут можна побачити реконструкцію 2000 року. Через велику популярність цього місця атмосфера навколо більше нагадує туристичний "Діснейленд".

  • Дозорні вежі

    Стежка вздовж Берлінського муру - 160 кілометрів слідами "холодної війни"

    Дозорні вежі

    З боку НДР уздовж Берлінського муру було зведено понад триста дозорних веж, на яких цілодобово чергували солдати, готові відкрити вогонь на ураження. Стояти залишили лише три вежі. Вони перебувають під охороною у статусі історичних пам'яток. Одна з них, зведена з бетону в 1966 році, розташована близько Потсдамської площі і відкрита для відвідування.

  • Істсайдська галерея

    Стежка вздовж Берлінського муру - 160 кілометрів слідами "холодної війни"

    Істсайдська галерея

    Найдовша ділянка Берлінського муру, що збереглася, розташована в районі Фрідріхсгайн - знаменита Істсайдська галерея (East Side Gallery). Після відкриття кордону ці плити були розмальовані художниками, ставши історичною пам'яткою і постійною галереєю просто неба. Найвідомішим графіті тут є робота Дмитра Врубеля "Братський поцілунок".

  • Гліникський міст

    Стежка вздовж Берлінського муру - 160 кілометрів слідами "холодної війни"

    Гліникський міст

    Велика частина стежки - 110 кілометрів - пролягає вздовж зовнішнього міського кордону, що проходив між Західним Берліном і Бранденбургом. Особливою пам'яткою тут є Гліникський міст через Гафель в районі Потсдама, на якому за часів холодної війни здійснювали обміни агентів і політв'язнів. Одна з таких акцій 1962 року лягла в основу голівудського фільму "Міст шпигунів".

  • Музей у прикордонній вежі

    Стежка вздовж Берлінського муру - 160 кілометрів слідами "холодної війни"

    Музей у прикордонній вежі

    Історичний маршрут пролягає не тільки міськими районами, але й через приміські ліси, вздовж річок, лугами і полями. Ділянки, де Берлінський мур пролягав за межею міста, часто ставали місцем ризикованих спроб жителів НДР втекти на Захід - наприклад, перепливши через Гафель. Життю в цих місцях за часів існування муру присвячений музей у колишній дозорній вежі в Генніґсдорфі.

  • Сакура замість муру

    Стежка вздовж Берлінського муру - 160 кілометрів слідами "холодної війни"

    Сакура замість муру

    Деякі ділянки на колишньому кордоні засадили сакурами. Дерева були подаровані жителями Японії, які таким чином хотіли висловити радість у зв'язку з возз'єднанням Німеччини. Навесні помилуватися цвітінням можна, наприклад, в районі Панков біля мосту на вулиці Борнгольмерштрассе, де розташовувався перший КПП, відкритий в ніч падіння Берлінського муру 9 листопада 1989 року.

    Автор: Анн Термеш, Елізабет Ґренір, Максим Нелюбін


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    Автор: Єфім Шуман


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    Автор: Клаус Кремер


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Стежка вздовж Берлінського муру - 160 кілометрів слідами "холодної війни"

13 серпня 2021-го виповнюється 60 років початку зведення Берлінського муру. Цей 160-кілометровий маршрут нагадує про часи, коли Берлін був розділений на дві частини.  

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Touristen besuchen am 07.07.2014 in Berlin den Checkpoint Charlie. Millionen Touristen kommen nach Berlin. Viele von ihnen wollen Spuren der einst geteilten Stadt sehen - auch fast 25 Jahre nach dem Mauerfall. Foto: Maurizio Gambarini

Стежка вздовж Берлінського муру - 160 кілометрів слідами "холодної війни" 13.08.2021

13 серпня 2021-го виповнюється 60 років початку зведення Берлінського муру. Цей 160-кілометровий маршрут нагадує про часи, коли Берлін був розділений на дві частини.

Arbeiter erhöhen die Sektorensperre an der Bernauer Straße in Berlin im August 1961. Fast Abend für Abend war es an diesem und anderen Mauerabschnitten zu Zwischenfällen gekommen. Am 13. August 1961 wurde die Mauer in Berlin gebaut. Foto: dpa (zu dpa: Erinnerung an Mauerbau vor 54 Jahren - Kränze für die Opfer vom 12.08.2015) +++ dpa-Bildfunk +++

Розділена столиця: 60 років спорудженню Берлінського муру 13.08.2021

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Blick in den Schlüterhof Datum: 17.7.21 Ort: Berlin (c) Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss / Foto: David von Becker

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