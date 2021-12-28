 Шаурма по-гуцульськи: як арабські туристи змінюють Карпати (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 29.12.2021

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Економіка

Шаурма по-гуцульськи: як арабські туристи змінюють Карпати (відео)

У Карпатах відкрився лижний сезон. Місцевий бізнес готується приймати арабських туристів, які у 2021 році відкрили для себе Україну. Як туризм у Карпатах переорієнтовується на їхні потреби і що про це думають місцеві?

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Карпати чекають іноземних туристів?

Туристи з арабських країн у 2021 році відкрили для себе Україну, зокрема Карапти. Деякі локації навіть спеціально наймали додатковий персонал для арабських туристів. А готелі відчували великий дефіцит арабськомовних гідів. Лише на курорті "Буковель" з травня по листопад побували 30 тисяч туристів із Саудівської Аравії та Катару. Як туризм у Карпатах переорієнтовується на їхні потреби? Дивіться в репортажі DW:

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Як відома блогерка відкрила для себе Карпати (відео)

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