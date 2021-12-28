Шаурма по-гуцульськи: як арабські туристи змінюють Карпати (відео)

Туристи з арабських країн у 2021 році відкрили для себе Україну, зокрема Карапти. Деякі локації навіть спеціально наймали додатковий персонал для арабських туристів. А готелі відчували великий дефіцит арабськомовних гідів. Лише на курорті "Буковель" з травня по листопад побували 30 тисяч туристів із Саудівської Аравії та Катару. Як туризм у Карпатах переорієнтовується на їхні потреби? Дивіться в репортажі DW: