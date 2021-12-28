Шаурма по-гуцульськи: як арабські туристи змінюють Карпати (відео)

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
У Карпатах відкрився лижний сезон. Місцевий бізнес готується приймати арабських туристів, які у 2021 році відкрили для себе Україну. Як туризм у Карпатах переорієнтовується на їхні потреби і що про це думають місцеві?
Туристи з арабських країн у 2021 році відкрили для себе Україну, зокрема Карапти. Деякі локації навіть спеціально наймали додатковий персонал для арабських туристів. А готелі відчували великий дефіцит арабськомовних гідів. Лише на курорті "Буковель" з травня по листопад побували 30 тисяч туристів із Саудівської Аравії та Катару. Як туризм у Карпатах переорієнтовується на їхні потреби? Дивіться в репортажі DW:
Ева Зу Бек відвідала Львів та Карпати, скуштувала карпатський мед та гуцульські страви, приміряла одяг гуцулів і поділилася з DW своїми враженнями.
На зимовий відпочинок у Карпатах очікують навали туристів. Готелі та приватні садиби на Різдво і Новий рік вже давно розкуплені. Як до напливу туристів ставляться місцеві? Чи бояться вони спалаху коронавірусу?
Жорсткий локдаун на Івано-Франківщині триває вже понад місяць. Причиною спалаху лікарі вважають масові заходи під час зимових свят та гірськолижний туризм. Репортаж DW з Прикарпаття.