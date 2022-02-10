 Сенатори США попросили Байдена надати Україні доступ до розвідданих Вашингтона | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.02.2022

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Новини

Сенатори США попросили Байдена надати Україні доступ до розвідданих Вашингтона

У листі до президента США Джо Байдена група сенаторів комітету з розвідки пише, що Вашингтон "має озброїти Україну найважливішою інформацією, необхідною для захисту своєї країни" з огляду на напругу на кордоні.

Будівля Капітолію США

Будівля Капітолію США

Група американських сенаторів спеціального комітету з розвідки верхньої палати Конгресу США надіслала листа президенту США Джо Байдену з проханням надати Україні максимально можливий доступ до даних розвідки США з огляду на нарощування російських військ біля її кордону. Про це йдеться у листі, текст якого у середу, 9 лютого, було оприлюднено на сайті голови комітету сенату з розвідки Марка Ворнера.

"Ми просимо Сполучені Штати поділитися розвідданими з Україною максимально можливою мірою", - написали вони.

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Звертаючись до президента США, сенатори називають Росію агресором, тому США і "мають озброїти Україну найважливішою інформацією, необхідною для захисту своєї країни".

Це відповідає інтересам національної безпеки США, а також їхніх союзників і партнерів у регіоні, зазначають сенатори.

"Загрози Росії Україні загрожують демократіям у всьому світі, і ми закликаємо Вас зробити все можливе, щоб підтримати Україну в цей критичний момент", - написали вони.

Під листом підписалися 16 сенаторів від Республіканської та Демократичної партій США, у тому числі глава комітету сенату з розвідки Марк Ворнер та віцеголова Марк Рубіо.

Російські війська біля українського кордону

Infografik Karte Stationierung russischer Truppenn nahe Ukraine UK

Згідно з даними української розвідки, Росія стягнула понад 130 тисяч військових до кордону з Україною.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, з боку РФ та Білорусі перебуває 119 тисяч російських військових, а якщо додати повітряний та морський компонент - це буде 140 тисяч.

Нагадаємо, 10 лютого Росія розпочала спільні з Білоруссю військові маневри "Союзна рішучість-2022", що проходять на території Білорусі. Збройні сили обох країн відпрацьовують "задачі з відсічі зовнішній агресії у ході проведення операції з оборони, а також протидії тероризму та захисту інтересів Союзної держави" Росії та Білорусі.

На Заході остерігаються, що Москва планує повномасштабне вторгнення в Україну та погрожують санкціями. Кремль звинувачення у підготовці до наступу відкидає. 

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