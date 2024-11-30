СДПН на чолі з Шольцом почала виборчу кампанію в Бундестаг

Німецькі соціал-демократи офіційно вступили у виборчі перегони перед достроковими виборами в Бундестаг. Канцлер ФРН Олаф Шольц виступив із першою передвиборчою промовою на партійній конференції у Берліні.

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) розпочала свою кампанію на виборах в Бундестаг. У суботу, 30 листопада, за 85 днів до призначеного на 23 лютого голосування, у штаб-квартирі соціал-демократів у Берліні розпочалася партійна конференція, присвячена початку передвиборчої боротьби. "85 днів будуть важкими. Це буде виклик для нас", - заявив голова СДПН Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil) на відкритті заходу, в якому взяли участь близько 500 кандидатів від виборчих округів та їхні команди.

На думку чинного глави уряду Німеччини та кандидата в канцлери від СДПН Олафа Шольца (Olaf Scholz), на дострокових виборах в Бундестаг буде ухвалене рішення щодо напрямку, яким рухатиметься ФРН. "Ми стоїмо перед фундаментальним для нашої країни рішенням, - заявив він у своїй першій передвиборчій промові. - Якщо зараз, у цій ситуації, ми в Німеччині зробимо невірний поворот, це матиме серйозні наслідки".

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Шольц: Багато поставлено на карту

Шольц наголосив, що на карту поставлені безпека, згуртованість, процвітання та робочі місця. За його словами, СДПН бореться за гідні пенсії, доступні плату за житло, охорону здоров'я та догляд за хворими.

Партію соціал-демократів канцлер назвав центристською політичною силою у Німеччині. На його переконання, широкій демократичній більшості потрібні безпека, стабільність, згуртованість, надійність, почуття міри та розсудливість, і саме за це, наголосив Шольц, і виступає СДПН.

Кандидатуру Олафа Шольца на посаду канцлера ще мають затвердити на партійній конференції 11 січня, проте це вважається формальністю.

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Дострокові вибори в Бундестаг, за підсумками яких має бути сформований новий уряд країни, були призначені на 23 лютого 2025 року після того, як на початку листопада в Німеччині розпалася правляча з 2021 року коаліція у складі СДПН, Вільної демократичної партії (ВДП) та "Союзу-90"/"Зелених".

За результатами соціологічних опитувань СДПН нині значно відстає від блоку консервативних партій ХДС/ХСС.