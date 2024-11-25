  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіРозвал коаліції в НімеччиніВибори в США 2024
Останні відео
ПолітикаНімеччина

Соціал-демократи висунули Шольца кандидатом у канцлери

Валерій Сааков | Ольга Лебедєва
25 листопада 2024 р.

Чинний канцлер ФРН Шольц знову стане першим номером списку Соціал-демократичної партії Німеччини на дострокових виборах до Бундестагу в лютому. Керівництво СДПН підтримало його кандидатуру.

https://p.dw.com/p/4nP3Z
Олаф Шольц
Олаф ШольцФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Кандидатом на посаду федерального канцлера Німеччини від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) на дострокових виборах до Бундестагу став чинний глава уряду Олаф Шольц (Olaf Scholz). Таке рішення ухвалили одноголосно на засіданні правління партії після жорстких дебатів, повідомляють у понеділок, 25 листопада, німецькі інформагентства з посиланням на учасників засідання.

Рішення ухвалено після того, як минулого тижня однопартієць Шольца, міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius), який має значно вищий рейтинг серед виборців, відмовився висувати свою кандидатуру.

Офіційно висунення Шольца буде підтверджено на з'їзді партії 11 січня.

Розпад урядової коаліції в Німеччині та дострокові вибори

6 листопада канцлер Шольц оголосив звільнення міністра фінансів Крістіана Лінднера (Christian Lindner) - голови Вільної демократичної партії (ВДП). У ніч на 7 листопада майже всі міністри - члени ВДП заявили, що добровільно складуть свої повноваження. Таким чином, правляча у ФРН "світлофорна коаліція", що складається з СДПН, ВДП і Зелених, розвалилася.

Дострокові вибори до Бундестагу, за підсумками яких має бути сформовано новий уряд країни, відбудуться в Німеччині 23 лютого 2025 року.

 

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус

Німці хочуть висування Пісторіуса в канцлери замість Шольца

Німці хочуть висування Пісторіуса в канцлери замість Шольца

За даними соціологічного опитування, більшість німців надають перевагу міністру оборони Борису Пісторіусу, а не чинному канцлеру Олафу Шольцу як кандидату від СДПН.
Політика8 листопада 2024 р.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус

Війна Росії проти України більше не є регіональною - Пісторіус

Війна Росії проти України більше не є регіональною - Пісторіус

За словами міністра оборони Німеччини, безпеки Європи - "крихкий актив". Німеччина, на його думку, має прискорити темпи і більше інвестувати у свою "воєнну спроможність".
Політика23 листопада 2024 р.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Шольц знову стане кандидатом у канцлери Німеччини від СДПН

Шольц знову стане кандидатом у канцлери Німеччини від СДПН

Соціал-демократична партія Німеччини офіційно затвердить 25 листопада чинного канцлера ФРН Олафа Шольца кандидатом на посаду глави уряду на дострокових виборах до Бундестагу.
Політика22 листопада 2024 р.