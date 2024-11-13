Скільки заробляє Олаф Шольц та інші німецькі політики

Багатим вважається лише кожен десятий мешканець Німеччини - хто заробляє понад 8736 євро. Для порівняння - депутату Бундестагу виплачується 11 тисяч євро на місяць.

Німецький таблоїд Bild вивчив нові дані міністерства фінансів ФРН за 2024 рік. Згідно з висновками журналістів Bild, доходи тих, хто отримує в Німеччині менше ніж 1884 євро на місяць до вирахування податків, вважаються низькими. Це приблизно кожен п'ятий житель Німеччини. Багатьох із них, на думку експертів, можна назвати бідними. Однак треба зважати, що значна частина цих людей зайняті неповний робочий день.

Половина населення країни, яке працює, отримує від 3444 євро і вище. Ця група населення належить до середнього класу. Десять відсотків німців заробляють понад 8736 євро на місяць до вирахування податків. Це люди з дуже високими зарплатами. До речі, у загальній сумі сплачених до бюджету прибуткових податків їхня частка становить 57 відсотків.

І, нарешті, до найзаможнішої групи належать ті, хто заробляє щонайменше 23656 євро на місяць до податків і виплат.

Скільки отримують канцлер і депутати

Канцлер і чиновники отримують у ФРН не зарплату, а оклад. Федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) отримує щомісячний оклад глави держави - 23003 євро. Востаннє зарплату президенту підвищували 1 березня 2024 року - одразу на 6,37 відсотка, або 1378 євро, повідомляє видання Focus .

У Німеччині не заведено питати про розмір зарплати. Але таблиця виплат держслужбовцям загальнодоступна Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Аналогічне підвищення торкнулося і канцлера. Тепер його оклад - 22083 євро на місяць до податків. Однак це ще не все - в реальності канцлер заробляє більше. Наприклад, загальний дохід Олафа Шольца (Olaf Scholz) разом з усіма надбавками й доплатами, скажімо, за депутатський мандат, становить 32788 євро на місяць. У 2024 році одночасно з президентом і канцлером суттєво підвищили платню всім держслужбовцям, зокрема й військовим. Згідно з публічно доступною тарифною таблицею , генерал-майор Бундесверу отримує зараз зі скарбниці 11947 євро на місяць, а генерал-лейтенант - 13294 євро.

Варто зазначити, що чиновники в Німеччині, на відміну від звичайних найманих працівників, звільнені від внесків до пенсійного фонду і не платять страховий внесок на випадок безробіття. А ось прибутковий податок відраховують на загальних підставах.

Скільки отримують судді, бургомістри та депутати

У кожній федеральній землі - свої таблиці, що відрізняються від федеральної. Найвища платня - в обербургомістрів, тобто мерів, великих міст, у яких мешкають понад 500 тисяч жителів. Так, у Мюнхені вона становить 14785 євро на місяць. Більше отримують тільки бургомістри в Берліні та Гамбурзі, оскільки ці два найбільші міста є водночас і федеральними землями.

Голови федеральних судів отримують у Німеччині платню в розмірі 16084 євро. Стільки ж заробляють і судді Федерального конституційного суду.

У липні цього року було підвищено і виплати депутатам німецького Бундестагу. Народним обранцям належить не зарплата, а так зване відшкодування витрат. Як повідомляється на сайті парламенту, вони отримують 11227 євро на місяць. При цьому члени парламенту у ФРН мають також право на додаткові доходи - приміром, від адвокатської діяльності.