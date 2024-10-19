Румунія піднімала винищувачі через "невстановлений об'єкт"

Вночі невідомий об'єкт заглибився у повітряний простір Румунії на 19 кілометрів і зник з радарів. По тривозі піднімали в повітря чотири винищувачі.

У ніч проти суботи, 19 жовтня, Військово-повітряні сили Румунії піднімали у повітря два винищувачі F-16 через наближення до повітряного простору країни невстановленого об'єкту з Чорного моря, повідомило міністерство оборони країни. Також через повітряну тривогу злетіли два винищувачі F-18 ВПС Іспанії, які базуються в Румунії.

Як зазначили в міноборони, наближення цілі було зафіксовано близько 2:30 ночі, близько 4:00 вона порушила повітряний простір країни. Вона заглибилась на територію країни на відстань близько 19 кілометрів, рухаючись в напрямку населеного пункту Коджалак в повіті Констанца.

Згодом, близько 4:30 об'єкт зник з радарів, візуального контакту з ним винищувачі не встановили. Чи пов'язують інцидент з черговою повітряною атакою Росії на Україну , в міноборони Румунії не уточнили.

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Друге порушення повітряного простору Румунії за тиждень

Цього тижня невстановленого об'єкту вже порушував повітряний простір країни. 17 жовтня невеликий літаючий об'єкт також проникнув в країну над повітом Констанца.

Тоді так само в небо підняли по два винищувачі ВПС Румунії і Іспанії. Ціль заглибилась на території країни на 14 кілометрів і зникла з радарів.

У міноборони країни досі не повідомили, чи були знайдені якісь сліди об'єкту на землі.