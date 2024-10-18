Румунія через невстановлену повітряну ціль піднімала авіацію

Міністерство оборони Румунії ввечері 17 жовтня заявило про підняття чотирьох винищувачів після того, як невеликий літаючий об'єкт порушив повітряний простір країни.

Міністерство оборони Румунії ввечері у четвер, 17 жовтня, заявило про підняття чотирьох винищувачів після того, як невеликий літаючий об'єкт порушив повітряний простір країни у південно-східному повіті Констанца.

Як йдеться у повідомленні румунського міноборони, система радіолокаційного спостереження армії зафіксувала невелику повітряну ціль в районі Чорного моря о 17:00, після чого була активована розширена бойова служба патрулювання повітряного простору під проводом НАТО.

Для спостереження за ситуацією два літаки F-18 ВПС Іспанії з авіабази 57 імені Михайла Когелнічану і два літаки F-16 ВПС Румунії з авіабази 86 Борча по черзі піднялися в повітря, йдеться у повідомленні.

"Сигнал з радарів вказував на перетин сухопутного кордону Румунії близько 19:00... Радари повітряного спостереження безперервно відстежували шлях цілі, яка заглибилася на максимальну відстань до 14 кілометрів вглиб національної території... Система спостереження втратила радіолокаційний сигнал на схід від населеного пункту Амзацеа близько 19:20", - додали в міноборони Румунії.

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Повідомлення про скасування повітряної тривоги в Румунії було передано о 20:15, після чого винищувачі повернулися на свої бази дислокації. Також зазначається, що літаки не мали візуального контакту з ціллю в жодній точці її траєкторії.

"За наявними на цей час даними, не було жодних ознак того, що зона ураження може потрапити на територію країни. Вранці сили міністерства національної оборони проведуть обшуки в цьому районі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Росія у ніч на 18 жовтня атакувала Україну 135 ударними дронами типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу. До цього в Румунії неодноразово виявляли уламки дронів після російських атак по українській портовій інфраструктурі. Вперше - після атаки російських дронів по Україні в ніч на 4 вересня 2023 року.