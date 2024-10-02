Через атаку РФ закрили поромну переправу до Румунії

На світанку росіяни атакували Ізмаїльський район Одеської області ударними безпілотниками. Про це повідомляють у Одеській обласній військовій адміністрації (ОВА) у середу, 2 жовтня.



"Ціллю росіян була припортова та прикордонна інфраструктура. Двоє чоловіків, водії вантажівок, отримали поранення. Один із них - громадянин Туреччини. Нині постраждалі у стані середнього ступеня важкості в лікарні. Їм надають всю необхідну допомогу", - зазначають у ОВА.



Внаслідок атаки спалахнула пожежа, працівники ДСНС її уже ліквідували.



У державній прикордонній службі повідомляють, що під обстріл потрапив пункт пропуску "Орлівка". Це поромна переправа через Дунай на кордоні з Румунією. Попередньо перехід закритий до 11 годин за Києвом. Його роботу намагаютьcя відновити.

У Румунії в небо піднімали винищувачі

Через атаку російськими БпЛА Ізмаїльського району, в Румунії оголошували повітряну тривогу та піднімали винищувачі, повідомили 2 жовтня румунські ЗМІ. Спершу для прикордонного регіону розіслали попередження про небезпеку, а пізніше міністерство оборони Румунії підняло два іспанських винищувачі F-18, які базуються на повітряній базі у Румунії, та два румунських F-16. За даними міністерства, системи спостереження не зафіксували потрапляння безпілотників в повітряний простір Румунії.

Як повідомлялось, російські війська у ніч на середу випустили 32 "шахеди" по території України. Силам оборони вдалось знешкодити 25 з них.