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Через атаку РФ закрили поромну переправу до Румунії

Євгенія Наконечна
2 жовтня 2024 р.

Внаслідок влучання російських дронів у портову інфраструктуру Ізмаїльського району Одеської області тимчасово зупинили роботу переправи "Орлівка-Ісакча" через Дунай.

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Паромна переправа "Орлівка" (фото з архіву)
Паромна переправа "Орлівка" (фото з архіву)Фото: Alessandro Serrano/Avalon/Photoshot/picture alliance

На світанку росіяни атакували Ізмаїльський район Одеської області ударними безпілотниками. Про це повідомляють у Одеській обласній військовій адміністрації (ОВА) у середу, 2 жовтня.

"Ціллю росіян була припортова та прикордонна інфраструктура. Двоє чоловіків, водії вантажівок, отримали поранення. Один із них - громадянин Туреччини. Нині постраждалі у стані середнього ступеня важкості в лікарні. Їм надають всю необхідну допомогу", - зазначають у ОВА.

Внаслідок атаки спалахнула пожежа, працівники ДСНС її уже ліквідували.

У державній прикордонній службі повідомляють, що під обстріл потрапив пункт пропуску "Орлівка". Це поромна переправа через Дунай на кордоні з Румунією. Попередньо перехід закритий до 11 годин за Києвом. Його роботу намагаютьcя відновити.

У Румунії в небо піднімали винищувачі

Через атаку російськими БпЛА Ізмаїльського району, в Румунії оголошували повітряну тривогу та піднімали винищувачі, повідомили 2 жовтня румунські ЗМІ. Спершу для прикордонного регіону розіслали попередження про небезпеку, а пізніше міністерство оборони Румунії підняло два іспанських винищувачі F-18, які базуються на повітряній базі у Румунії, та два румунських F-16. За даними міністерства, системи спостереження не зафіксували потрапляння безпілотників в повітряний простір Румунії.

Як повідомлялось, російські війська у ніч на середу випустили 32 "шахеди" по території України. Силам оборони вдалось знешкодити 25 з них.

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