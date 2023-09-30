Румунія заявила про порушення повітряного простору Росією

Країна-член НАТО Румунія у суботу, 30 вересня, повідомила про можливе порушення свого повітряного простору під час нічних атак російських безпілотників на сусідню Україну, повідомляє агенція AFP.

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Після виходу з "зернової угоди", яка дозволяла безпечне транспортування зерна через Чорне море, Москва посилила удари по південних Одеській і Миколаївській областях України, де розташована життєво важлива інфраструктура для експорту зерна.

"Система радіолокаційного спостереження ... вказала на можливе несанкціоноване входження в національний повітряний простір, при цьому сигнал був виявлений на маршруті в напрямку муніципалітету Галац", - заявили в міністерстві оборони Румунії, цитує AFP. У міноборони додали, що поки що жодні об'єкти не впали на румунську територію, але пошуки продовжаться в суботу протягом дня.

Близько опівночі жителі румунських Галаца і Тульчі, які виходять до порту Рені на півдні України через Дунай, отримали попередження про необхідність сховатися в укриттях. Через дві години попередження було знято.

Постійні уламки дронів

Напередодні з'явилось повідомлення, що військове керівництво Румунії вирішило перемістити засоби протиповітряної оборони (ППО) ближче до кордону з Україною, зокрема в придунайські райони. Крім того, у цьому регіоні збільшать кількість військових спостережних пунктів та патрулів, повідомляє інформагенція Reuters з посиланням на два високопоставлені джерела в міноборони Румунії.

Нагадаємо, в Румунії неодноразово виявляли уламки дронів після російських атак по українській портовій інфраструктурі. Вперше - після атаки російських дронів по Україні в ніч на 4 вересня. Тоді залишки безпілотника впали в лісистій безлюдній місцевості поблизу Плауру - прямо навпроти українського порту "Ізмаїл".

Хоч українські військові й чиновники одразу вказали колегам на цей факт, влада Румунії на різних рівнях, зокрема й президент Клаус Йоганніс, кілька днів поспіль заперечувала це.