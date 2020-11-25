 ″Руйнівні наслідки″: Байден закликає Трампа підписати пакет допомоги | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.12.2020

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Новини

"Руйнівні наслідки": Байден закликає Трампа підписати пакет допомоги

Відмова Дональда Трампа підписувати ухвалений Конгресом США пакет допомоги економіці може мати "руйнівні наслідки", переконаний обраний президент США Джо Байден.

Джо Байден

Джо Байден

Обраний президент США Джо Байден закликав чинного главу держави Дональда Трампа підписати закон про пакет економічних стимулів, ухвалений раніше Конгресом і підтриманий як демократами, так і республіканцями. У зроблений у суботу, 26 грудня, заяві Байден застеріг, що відмова Трампа від підписання пакета стимулювання економіки є безвідповідальною і матиме "руйнівні наслідки", цитує агенція новин dpa.

Якщо Трамп негайно не підпише закон, близько десяти мільйонів американців втратять допомогу з безробіття, застеріг Байден.

Як повідомлялося, пакет заходів зі стимулювання економіки обсягом близько 900 мільярдів доларів США передбачає, зокрема, виплату підвищеної допомоги з безробіття до березня наступного року. Крім того, більшість громадян має отримати одноразову допомогу в розмірі 600 доларів.

Утім, Трамп вимагає, зокрема, збільшити одноразовий платіж до 2 тисяч доларів на душу населення, тому він натякнув, що може ветувати законопроєкт.

22 грудня Трамп назвав "ганьбою" цей пакет стимулювання економіки. Він закликав Конгрес змінити його. Інакше, за словами Трампа, якщо його вимоги не виконають, то над пакетом заходів з допомоги економіці в умовах пандемії доведеться працювати новій адміністрації. "І цілком можливо, що наступною адміністрацією буду я", - сказав тоді Трамп.

До січня Трамп має підписати законопроєкт або накласти на нього вето. Саме наприкінці поточного року добігає кінця чинність нинішнього пакета економічних стимулів. Водночас цей пакет стимулювання економіки - лише частина федерального бюджету США. Тим часом уже 28 грудня завершиться дія закону про тимчасове фінансування деяких бюджетних видатків. Якщо до того часу Трамп не підпише законопроєкт про економічні стимули, то тоді буде оголошено так званий шатдаун з автоматичним припиненням роботи федеральних органів.

На тлі цього Байден застеріг, що така ситуація поставить під загрозу "надання важливих послуг і зарплати військових".

Нагадаємо, інавгурація Джо Байдена запланована на 20 січня. Він уже запевнив, що після вступу на посаду домагатиметься ухвалення нового пакета допомоги, щоб вивести економіку з кризи, спричинену нинішньою пандемією COVID-19.

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