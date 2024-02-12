Розвідка Норвегії: Києву потрібна суттєва західна допомога

Розвідка Норвегії: Києву потрібна суттєва західна допомога12 лютого 2024 р.
За даними розвідки Норвегії, війська Росії отримують дедалі більшу військову перевагу на лінії зіткнення в Україні завдяки більшому контингенту військ і матеріальній підтримці з боку таких країн, як Північна Корея і Китай. Як наслідок, Києву знадобиться "суттєва" західна військова допомога, щоб сподіватися на перелом ситуації. Таку оцінку озвучив у понеділок, 12 лютого, керівник військової розвідки Норвегії Нільс Андреас Стенсен на презентації щорічного звіту про оцінку ризиків, підготовленого норвезькими спецслужбами.
"У цій війні Росія зараз перебуває в сильнішій позиції, ніж рік тому, і ось-ось отримає перевагу", - сказав Стенсен, якого цитує інформагенція AFP. Москва може мобілізувати "приблизно втричі більше військ", ніж Україна, наголосив він. Крім того, Росія адаптується до санкцій "краще, ніж очікувалося" західними аналітиками, а промисловість у змозі виробляти достатньо "боєприпасів, бойових машин, безпілотників і ракет", щоб "підтримувати військові зусилля протягом року".
Потік озброєнь і допомоги від Ірану, Білорусі, Китаю й КНДР для РФ
На додачу, за словами Стенсена, Росія отримує військову підтримку від Ірану, Білорусі та Північної Кореї. Згідно з його висновками, Китай постачає не зброю, а "верстати, транспортні засоби, електроніку та запчастини", які потрібні для російської оборонної промисловості. Тож західні поставки зброї необхідні українським збройним силам для того, щоб захистити себе і повернути ініціативу в конфлікті, виснував керівник норвезької військової розвідки.
Як повідомлялося, поряд з Данією та Нідерландами, Норвегія є однією з європейських країн, що мають намір поставити Україні винищувачі F-16. Раніше міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам заявляв, що Норвегія і Європа "мають бути готові взяти на себе більше відповідальності, щоб гарантувати власну безпеку і безпеку своїх союзників".
Крім того, Норвегія входить до тих західних країн, які найактивніше підтримують Україну. Приміром, вона була однією з небагатьох, хто надав Україні реактивні системи залпового вогню MLR 270, ЗРК NASAMS разом з боєкомплектами й оснащенням до нього, САУ західного зразка разом з тисячами боєприпасів до них.
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Згідно з відкритими даними, Осло передавав Києву протитанкові системи та інше озброєння й спорядження.