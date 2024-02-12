Розвідка Норвегії: Києву потрібна суттєва західна допомога

Через військову допомогу, яку Росія отримує з КНДР, Ірану і Китаю, Україні потрібно надати "суттєву" західну військову допомогу, щоб Київ міг сподіватися на перелом ситуації, вважає керівництва норвезької розвідки.

За даними розвідки Норвегії, війська Росії отримують дедалі більшу військову перевагу на лінії зіткнення в Україні завдяки більшому контингенту військ і матеріальній підтримці з боку таких країн, як Північна Корея і Китай. Як наслідок, Києву знадобиться "суттєва" західна військова допомога, щоб сподіватися на перелом ситуації. Таку оцінку озвучив у понеділок, 12 лютого, керівник військової розвідки Норвегії Нільс Андреас Стенсен на презентації щорічного звіту про оцінку ризиків, підготовленого норвезькими спецслужбами.

"У цій війні Росія зараз перебуває в сильнішій позиції, ніж рік тому, і ось-ось отримає перевагу", - сказав Стенсен, якого цитує інформагенція AFP. Москва може мобілізувати "приблизно втричі більше військ", ніж Україна, наголосив він. Крім того, Росія адаптується до санкцій "краще, ніж очікувалося" західними аналітиками, а промисловість у змозі виробляти достатньо "боєприпасів, бойових машин, безпілотників і ракет", щоб "підтримувати військові зусилля протягом року".

Потік озброєнь і допомоги від Ірану, Білорусі, Китаю й КНДР для РФ

На додачу, за словами Стенсена, Росія отримує військову підтримку від Ірану, Білорусі та Північної Кореї. Згідно з його висновками, Китай постачає не зброю, а "верстати, транспортні засоби, електроніку та запчастини", які потрібні для російської оборонної промисловості. Тож західні поставки зброї необхідні українським збройним силам для того, щоб захистити себе і повернути ініціативу в конфлікті, виснував керівник норвезької військової розвідки.

Як повідомлялося, поряд з Данією та Нідерландами, Норвегія є однією з європейських країн, що мають намір поставити Україні винищувачі F-16. Раніше міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам заявляв, що Норвегія і Європа "мають бути готові взяти на себе більше відповідальності, щоб гарантувати власну безпеку і безпеку своїх союзників".

Крім того, Норвегія входить до тих західних країн, які найактивніше підтримують Україну. Приміром, вона була однією з небагатьох, хто надав Україні реактивні системи залпового вогню MLR 270, ЗРК NASAMS разом з боєкомплектами й оснащенням до нього, САУ західного зразка разом з тисячами боєприпасів до них.

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Згідно з відкритими даними, Осло передавав Києву протитанкові системи та інше озброєння й спорядження.