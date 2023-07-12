Норвегія передає Україні "пакет підтримки" для NASAMS

Норвегія передає Україні пакет підтримки для зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) NASAMS, що містить два додаткові центри управління вогнем, дві пускові установки і запасні частини, що "забезпечить витривалість і гнучкість уже переданих засобів ППО для Києва". Про це у середу, 12 липня, повідомив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Раніше Осло у співпраці з Вашингтоном передав Києву два ЗРК NASAMS, і, як зазначає оборонне відомство Норвегії, протиповітряна оборона має для України найвищий пріоритет.

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Як повідомлялось, у червні США замовили в американської оборонної компанії Raytheon на майже 1,2 мільярда доларів ракети середньої дальності AMRAAM, що призначені для ураження повітряних цілей за межами прямої видимості цілі. Ракети використовуються в ЗРК NASAMS, а також є основним озброєнням американських винищувачів F-15, F-16, F-18 і F-22.

Нагадаємо, NASAMS (Norwegian/National Advanced Surface to Air Missile System) є мобільним ЗРК, призначеним збивати ракети, літаки та інші повітряні цілі на малих та середніх висотах. Його розробка розпочалася понад 30 років тому, коли норвезька технологічна група Kongsberg об'єднала зусилля з американською компанією Raytheon. За весь час існування NASAMS отримав дві модернізації, останню - у 2019 році.

Між тим 12 липня Норвегія також анонсувала передачу Україні ще тисячі безпілотників Black Hornet, які важать лише 32 грами, легкі у керуванні та добре підходять для ведення розвідки й виявлення цілей. А напередодні оголосила про збільшення допомоги Україні на 239 мільйонів доларів.