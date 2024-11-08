Росія не повернула тіло журналістки Рощиної 8 листопада

У межах репатріації 8 листопада РФ знову не повернула Україні тіло загиблої в заручниках журналістки Вікторії Рощиної.

РФ знову не повернула Україні тіло загиблої в заручниках журналістки Вікторії Рощиної в рамках репатріаційних заходів 8 листопада. Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими у коментарі "Суспільному ".

Цього дня в Україну повернули 563 тіла полеглих військових. 320 з них загинули на Донецькому напрямку, 89 - на Запорізькому. Ще 154 тіла повернули з моргів на території Росії.

Лубінець і Москалькова започаткували новий формат взаємодії

Тим часом уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у п'ятницю про зустріч з російською уповноваженою Тетяною Москальковою у Білорусі. За його словами, це сталося за сприяння білоруської сторони та за участі представників Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ).

Омбудсмен заявив про започаткування нового формату - обмін листами від родичів до військовополонених. Зокрема, Лубінець передав Москальковій листи від родин до українських військовополонених у РФ. Сторони обмінялися списками військовополонених, яких відвідали напередодні.

Лубінець закликав до доступу МКЧХ до полонених

"Поспілкувався з керівництвом місій МКЧХ в Україні та Росії. Вкотре наполягав на доступі МКЧХ до українських військовополонених та цивільних! Наголошу, що взаємодію з російською уповноваженою з прав людини проводжу для розв'язання гуманітарних питань, повернення додому українців, отримання інформації про наших громадян у РФ", - написав Лубінець.

Українська журналістка-фрілансерка Вікторія Рощина в серпні 2023 рокузникла безвісти на окупованій Росією території України. 17 квітня 2024 року сім'я Рощиної отримала листа від міністерства оборони РФ із зазначенням, що журналістку утримують на території Росії. 10 жовтня цього року батько дівчини отримав листа з російського міноборони, в якому стверджувалось, що Вікторія померла 19 вересня 2024 року в заручниках РФ, проте не наводилося жодних підтверджувальних документів чи подробиць, що стосуються обставин її смерті.

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