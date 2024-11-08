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Україна повернула тіла 563 полеглих військових

Анастасія Шепелева
8 листопада 2024 р.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив про репатріацію 563 тіл загиблих оборонців, які воювали на Донецькому та Запорізькому напрямках. 154 тіла вдалося повернути з російських моргів.

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Могили загиблих військових у Києві
Могили полеглих військових у КиєвіФото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 563 полеглих військових. Про це повідомили в п'ятницю, 8 листопада, в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Серед них - 320 військових, що загинули на Донецькому напрямку та 89 полеглих на Запорізькому напрямку. 154 тіла повернули з моргів на території Росії. У коордштабі подякували за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста.

"Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих", - зазначили в штабі.

Попередня масштабна репатріація відбулася 18 жовтня. Тоді в Україну повернули тіла 501 полеглого військового.

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