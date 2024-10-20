РФ не віддала тіло журналістки Рощиної під час обміну - ЗМІ

В рамках останнього обміну тілами загиблих РФ не віддала тіло журналістки Вікторії Рощиної. Наразі зарано говорити про причини її смерті, кажуть в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

В рамках останнього обміну тілами загиблих, який відбувся 18 жовтня, Росія не повернула Україні тіло загиблої в полоні журналістки Вікторії Рощиної, повідомили у неділю, 20 жовтня, низка українських ЗМІ, зокрема "Суспільне " та "Бабель ".

"Під час останньої репатріації тіл 18 жовтня тіла Вікторії Рощиної російська сторона не передавала. Координаційний штаб продовжує перемовини щодо репатріації", - повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко.

За його словами, штаб робить "все можливе і неможливе для того, щоб ми змогли отримати всі відповіді на питання, які всіх в нашому суспільстві хвилюють". Втім, наразі зарано говорити про причини її смерті і про те, чи були до неї застосовані тортури.

"На жаль, це все залежить від протилежної сторони, тому точної дати репатріації, ми сказати, на жаль, не можемо", - зазначив Яценко.

Він додав, що росіяни можуть затягувати репатріацію, щоб приховати сліди ймовірного злочину.

Рощина зникла влітку 2023 року

Рощина як фрілансерка співпрацювала з виданнями "Українська правда", "Цензор", "Громадське", а також з "Українським радіо", "UA:Перший", "Радіо Свобода" та іншими ЗМІ. Журналістка писала репортажі про ситуацію на окупованих територіях і людей, які там живуть. У березні 2022 року її затримала російська ФСБ, коли вона намагалася потрапити в окупований Маріуполь, але через певний час її звільнили.

Попри це Рощина знову запланувала поїздку на окуповані території на сході України влітку 2023 року. Дорогою медійниця зникла безвісти, а в травні 2024 року міністерство оборони РФ підтвердило, що її затримали і вона перебуває на території Росії. Згодом Міжнародний комітет Червоного Хреста підтвердив, що Рощина перебуває в заручниках, але доступу до неї немає.

Рощину мали невдовзі повернути в рамках обміну, однак вона померла 19 вересня - під час етапування з Таганрога до Москви. Причини її смерті наразі не відомі. 6 жовтня їй мало виповнитись 28 років.