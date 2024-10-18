Україна повернула тіла 501 загиблого військового

В Україну репатріювали тіла загиблих військових з Авдіївського, Бахмутського, Мар'їнського та інших напрямків. Загалом повернули 501 захисника.

Тіла ще 501 загиблого військового репатрійовані в Україну, повідомив у п'ятницю, 18 жовтня, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зокрема вдалося репатріювати 382 тіла захисників, що загинули на Авдіївському напрямку, 56 - з Бахмутського напрямку, 45 - з Мар'їнського напрямку.

Семеро полеглих воювали на Луганському напрямку, шестеро - на Вугледарському, четверо - на Запорізькому напрямку. Також вдалося повернути одне тіло з моргу на території Росії.

У координаційному штабі подякували українським органам влади та структурам Сил оборони, які сприяли репатріації, а також висловили окрему подяку Міжнародному комітету Червоного Хреста (МКЧХ).

Після проведення процедур, пов'язаних із встановленням осіб загиблих, тіла захисників передадуть родинам для гідного поховання.

Попередня масштабна репатріація тіл загиблих військових відбулася на початку серпня. Тоді вдалося повернути 250 полеглих.