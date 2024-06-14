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Україна і Росія обмінялися тілами загиблих військових

Валерій Сааков
14 червня 2024 р.

Унаслідок проведеного обміну Україна повернула тіла 254 загиблих військовослужбовців. В Росію повернули 32 тіла.

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Цвинтар з могилами загиблих українських оборонців
Цвинтар з могилами загиблих українських оборонців (фото з архіву)Фото: Thibault Camus/AP/picture alliance

Україна й Росія провели в п'ятницю, 14 червня, черговий обмін тілами загиблих військовослужбовців. Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ), Україна отримала внаслідок обміну 254 тіл загиблих українських захисників.

"Зокрема вдалося репатріювати тіла 221 захисника, які воювали на Донецькому напрямку, 25 полеглих воїнів на Запорізькому напрямку, чотирьох полеглих оборонців з Луганського напрямку та чотирьох загиблих воїнів, тіла яких передані з моргів на території РФ", - йдеться в повідомленні КШППВ.

Як повідомили в штабі, репатрійовані тіла та останки перевезуть до визначених державних установ, де представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Після ідентифікації тіла передадуть родинам для поховання, йдеться в повідомленні.

Натомість у Держдумі РФ поінформували, що в Росію повернули 32 тіла загиблих військових.

Попередній обмін тілами загиблих військових відбувся 31 травня

Востаннє аналогічний обмін проводився між Україною й РФ 31 травня. Тоді Україні повернули тіла 212 загиблих, а російська сторона отримала 45 тіл російських військовослужбовців.

До того подібний обмін відбувся у квітні. Тоді Київ поверув 99 тіл загиблих оборонців, а Москва отримала 23 тіла.

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