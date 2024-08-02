Україна повернула тіла 250 полеглих військових

Україна репатріювала ще 250 тіл полеглих захисників. Після ідентифікації їх повернуть рідним для поховання.

Україна репатріювала тіла та останки 250 загиблих військових, повідомили у п'ятницю, 2 серпня, в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

"За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 250 полеглих оборонців. На рідну землю вдалося повернути тіла загиблих захисників з Луганського, Бахмутського, Мар'їнського, Авдіївського, Херсонського, Запорізького напрямків, а також з Маріуполя, Горлівки та з моргів на території держави-агресорки", - йдеться у повідомленні штабу.

Зазначається, що полеглих захисників України повернули завдяки взаємодії співробітників штабу з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України, Збройними силами України, ДСНС, іншими представниками структур cектору безпеки та оборони України, а також міжнародними організаціями.

"Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій. Репатрійовані тіла та останки будуть перевезені до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Тіла наших оборонців після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у кінці лютого під час пресконференції президент України Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинула 31 тисяча українських військових. Після цього українська сторона не озвучувала масштаб втрат серед військових. Натомість, за даними генштабу Збройних сил України, з початку війни армія РФ втратила в Україні орієнтовно понад 580 тисяч особового складу.