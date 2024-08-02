  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Війна Росії проти УкраїниОлімпійські ігри в Парижі 2024Вибори в США 2024
КонфліктиУкраїна

Україна повернула тіла 250 полеглих військових

Дмитро Шварц
2 серпня 2024 р.

Україна репатріювала ще 250 тіл полеглих захисників. Після ідентифікації їх повернуть рідним для поховання.

https://p.dw.com/p/4j1yE
Могили полеглих українських військових на цвинтарі у Харкові (архівне фото)
Україна повернула тіла ще 250 полеглих військовихФото: DW

Україна репатріювала тіла та останки 250 загиблих військових, повідомили у п'ятницю, 2 серпня, в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

"За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 250 полеглих оборонців. На рідну землю вдалося повернути тіла загиблих захисників з Луганського, Бахмутського, Мар'їнського, Авдіївського, Херсонського, Запорізького напрямків, а також з Маріуполя, Горлівки та з моргів на території держави-агресорки", - йдеться у повідомленні штабу.

Зазначається, що полеглих захисників України повернули завдяки взаємодії співробітників штабу з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України, Збройними силами України, ДСНС, іншими представниками структур cектору безпеки та оборони України, а також міжнародними організаціями.

"Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій. Репатрійовані тіла та останки будуть перевезені до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Тіла наших оборонців після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання", - йдеться у повідомленні.

 

Нагадаємо, у кінці лютого під час пресконференції президент України Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинула 31 тисяча українських військових. Після цього українська сторона не озвучувала масштаб втрат серед військових. Натомість, за даними генштабу Збройних сил України, з початку війни армія РФ втратила в Україні орієнтовно понад 580 тисяч особового складу. 

Як група "Плацдарм" знаходить загиблих українців і росіян

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Віта Харчук кладе квіти на могилу свого сина Віталія, Київ, травень 2024 року

Репатріація тіл загиблих українських військових: як це відбувається

Репатріація тіл загиблих українських військових: як це відбувається

За час повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути з окупованої території 2920 тіл загиблих військових. Як рідні розшукують тіла і ховають полеглих - в історії матері оборонця Маріуполя.
Конфлікти31 травня 2024 р.
Українські військові обстрілюють російські позиції поблизу Бахмута, квітень 2023 року (архівне фото

Столтенберг назвав орієнтовні втрати військ РФ у війні проти України

Столтенберг назвав орієнтовні втрати військ РФ у війні проти України

Число загиблих і поранених російських військових з лютого 2022 року перевищило 350 тисяч. Такі оцінки західних спецслужб озвучив Єнс Столтенберг.
Конфлікти14 березня 2024 р.
Авдіївка окупована російськими військами з 17 лютого 2024 року

Армія Росії просунулась на декількох ділянках фронту - ISW

Армія Росії просунулась на декількох ділянках фронту - ISW

Американські аналітики припускають, що російські війська, швидше за все, захопили Яснобродівку і Лозуватське Донецької області.
Конфлікти27 липня 2024 р.