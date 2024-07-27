ISW: Армія Росії просунулась на декількох ділянках фронту

Американські аналітики припускають, що російські війська, швидше за все, захопили Яснобродівку і Лозуватське Донецької області.

Російські війська просунулися на декількох ділянках фронту, про що йдеться в щоденному аналізі американського Інституту вивчення війни (ISW) за п'ятницю, 26 липня.

Зокрема, американські аналітики повідомляють про продовження наступу росіян по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна. "Геолокаційні кадри, опубліковані 25 липня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Андріївки (на захід від Сватового)", - зазначаєть у звіті ISW.

Також Інститут вивчення війни повідомляє про просування армії РФ поблизу Авдіївки. "Геолокаційні кадри, опубліковані 25 липня, показують, як частини російського 1453-го мотострілецького полку (1-й СК "ДНР") піднімають російський прапор у східній Яснобродівці (на захід від Авдіївки), що свідчить про те, що російські війська, швидше за все, захопили всю Яснобродівку", - зазначається у звіті.

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Окрім цього, аналітики вказують на те, що додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 26 липня, демонструють, що російські сили просунулися поблизу Прогресу та Лозуватського на північний захід від Авдіївки. Це вказує на те, що "російські війська, ймовірно, нещодавно захопили Лозуватське".

Також ISW повідомляє, що російські сили нещодавно просунулися на захід від Донецька: "Геолокаційні кадри, опубліковані 26 липня, показують, що російські сили нещодавно просунулися в межах північної Красногорівки".

На інших ділянка фронту Інститут вивчення війни не підтверджує просування росіян.

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