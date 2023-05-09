Росія у ніч на 9 травня випустила по Україні 25 ракет

Війська РФ випустили по Україні вісім "Калібрів" з чорного моря і 17 авіаційних ракет з Каспію. ЗСУ знищили 23 з них. У Дніпрі уламки впали на чотириповерхівку, поранена жінка.

У ніч на вівторок, 9 травня, російські війська завдали чергового ракетного удару по території України. Атака здійснювалася у дві хвилі, Збройні сили України знищили 23 з 25 випущених ракет, повідомив в Telegram головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Перші вісім ракет типу "Калібр" були випущені близько 22:00 години 8-го травня із носіїв у Чорному морі. Вони були спрямовані на східні регіони країни. Усі ракети з цієї хвилі вдалося знищити.

Ближче до 04:00 ранку російські війська випустили ще 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс в районі Каспію. 15 з цих ракет були збиті ЗСУ.

Усього протягом минулої доби підрозділи РФ завдали 30 ракетних та 61 авіаційний удар по Україні, а також здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, повідомив генеральний штаб ЗСУ.

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Над Києвом збили близько 15 ракет

Близько половини з випущених вночі ракет були знищені над Києвом. "За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено близько півтора десятка ворожих повітряних цілей!" - написав в Telegram очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Він також повідомив, що в Голосіївському районі столиці уламок ракети впав на подвір'я приватного будинку і загорівся. Пізніше мер Києва Віталій Кличко уточнив, що палаючий уламок загасили. "Постраждалих та пошкоджень немає", - зазначив він у Telegram.

У Шевченківському районі столиці виявлені уламки на проїжджій частині.

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У Дніпрі уламки поранили жінку

Уламки російської ракети впали на чотириповерхівку у Дніпрі, внаслідок цього була поранена 32-річна жінка, її госпіталізували, повідомив в соцмережах голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У будинку пошкоджені дах та перекриття кількох квартир. На третьому поверсі виявили бойову частину ракети. Доки працювали вибухотехніки, кілька десятків мешканців евакуювали. Небезпечні уламки вже вивезли, їх знищать", - написав він.

Також вночі росіяни обстрілювали з важкої артилерії Нiкополь та Марганецьку громаду Дніпропетровщини. Один приватний будинок знищено, ще чотири - пошкоджені. Побиті господарська споруда та лінії електропередач. Люди не постраждали.

Крім того, ввечері 8 травня росіяни обстріляли Харківську область. "6 ракет С-300 зафіксовані у районі с. Новий Коротич. На щастя, всі ракети вдарили у землю. Обійшлося без постраждалих та руйнувань", - написав в Telegram голова ОВА Олег Синєгубов.

Ще одна ракета С-300 пошкодила транспортну інфраструктуру і спричинила пожежу в лісопосадці в районі селища міського типу Солоницівка Харківського району.

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