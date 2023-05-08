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Уламок російської ракети, архівне фото
Охоронець підприємства на Одещині, у яке вночі влучила російська ракета, загинув, ще декілька співробітників - пораненіФото: BELTA/TASS/dpa/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Ракетний удар РФ по Одещині: один загиблий, є поранені

Степан Смишляєв
34 хв. тому

Охоронець підприємства на Одещині, у яке вночі влучила російська ракета, загинув, ще декілька співробітників - поранені. У Києві відомо про п'ятьох поранених після атаки дронами, двох з них госпіталізували.

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Внаслідок ракетного удару, якого в ніч на понеділок, 8 травня, російські війська завдали по складу продовольчого підприємства в Одеському районі, загинув охоронець, повідомляє hromadske.

За словами речниці пресцентру Сил оборони Півдня України Наталі Гуменюк, тіло чоловіка знайшли під завалами складу.

Своєю чергою начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук повідомив в Telegram, що троє працівників складу отримали "незначні поранення", медичну допомогу їм надали на місці, без госпіталізації. Пожежу на складі ліквідовано.

Вщент зруйновано базу відпочинку

В Офісі генерального прокурора підтвердили інформацію про загибель людини внаслідок удару, однак там стверджують, що поранених лише двоє.

Також у відомстві зазначили, що після російського удару по курортних селищах у Білгород-Дністровському районі Одеської області, вщент зруйновано базу відпочинку, а також пошкоджено щонайменше п'ять сусідніх баз та понад 20 приватних дачних будинків.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Не всі ракети долетіли до України

За словами речника Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната, росіяни випустили по Україні вісім ракет, однак не всі з них долетіли, ймовірно через самоліквідацію, або падіння через застарілий стан.

"Противник починає застосовувати дедалі більше радянських застарілих засобів ураження. Це йдеться і про крилаті авіабомби, які дообладнують GPS-навігацією та крилами для більшої дальності і збільшення радіусу, ракети С-300, яких у них вдосталь, і ракети Х-22", - сказав він в ефірі національного телемарафону

У Києві - п'ятеро постраждалих

Мер Києві Віталій Кличко уточнив дані щодо кількості поранених внаслідок падіння уламків дронів в Києві. За його словами, в двох районах міста було поранено п'ятеро осіб. Двох з них госпіталізували,  одного - прооперували. "Лікарі кажуть, що загрози життю немає", - повідомив мер у Telegram. Він також оприлюднив фото руйнувань багатоповерхівки у Святошинському районі.

Уламки одного з дронів влучили у багатоповерхівку, міська влада обіцяє оперативно відновити пошкоджене житло.

Наслідки російського ракетного удару по Умані та Дніпру

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Ракетний удар РФ по Одещині: один загиблий, є поранені

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