  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
КонфліктиУкраїна

РФ продовжує обстріли українських міст: є загиблі й поранені

Дмитро Шварц
2 липня 2024 р.

Внаслідок російських обстрілів 2 липня у Нікополі загинули дві жінки, а у Херсоні - ще одна. Також повідомляється про майже 20 поранених цивільних.

https://p.dw.com/p/4hmix
Наслідки обстрілу Нікополя, архівне фото
Наслідки обстрілу Нікополя (архівне фото)Фото: Kostiantyn Liberov/AP Photo/picture alliance

Російські військові у вівторок, 2 липня, продовжили обстрілювати українські міста, внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак, у Нікополі загинули дві жінки, ще дев'ятеро осіб зазнали поранень. "У Нікополі через атаки росіян загинули дві жінки - 61 та 86 років. Попередньо, у місті й дев'ять поранених. Серед них - хлопці 9 та 17 років. Їм надають всю необхідну допомогу", - повідомив він.

Також Лисак додав, що у місті чимало руйнувань. "Пошкоджене житло місцевих, заклади освіти та амбулаторія. Зачепило й магазини, салон краси та авто", - зазначив Лисак.

У Херсоні загинула 54-річна жінка

У Херсоні внаслідок ранкових масованих російських обстрілів загинула 54-річна жінка, про що повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Також він додав, що у центральній частині міста під удар росіян потрапили комунальники, через що дві жінки отримали травми. Загалом у місті внаслідок ранкових обстрілів постраждало дев'ять цивільних осіб.

Херсонська ОВА повідомила про удар росіян по Токарівці Херсонського району, де тяжко поранено жінку.

Читайте також: Росія знищила пам'ятку світової спадщини Херсонес Таврійський

На Харківщині поранено 80-річного чоловіка

Вранці 2 липня внаслідок обстрілу російськими військами Малих Проходів у Харківському районі зазнав поранень літній чоловік, повідомив голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко. "Сьогодні близько 10:30 окупанти завдали декілька ударів по селу Малі Проходи. Внаслідок обстрілу осколкові поранення отримав 80-річний місцевий мешканець. Поліцейські офіцери Дергачівської громади евакуювали чоловіка, він перебуває у лікарні”, - написав Задоренко у Telegram.

Близько 16-ї години міський голова Ігор Терехов та голова ОВА Олег Синєгубов повідомили про чергові обстріли Харкова та Харківського району. Згодом міський голова зазначив, що під час удару по Харкову постраждали троє людей, які були неподалік від місця прильоту - дівчинка 12-ти років та хлопчик 15-ти контужені, у жінки 26 років поранені руки.

Читайте також: Київ заперечив знищення Росією п'яти бойових літаків на Полтавщині

На Донеччині обстріляли ремонтну бригаду ДТЕК

В Донецькій області 2 липня під російський обстріл потрапила ремонтна бригада ДТЕК, про що повідомила сама компанія.

"Ще один важкий день для енергетиків Донеччини. Сьогодні наші колеги потрапили під обстріл неподалік від лінії фронту, де виконували планові роботи. Від обстрілів сильно ушкоджена робоча автівка", - йдеться у повідомленні компанії.

Також в ДТЕК додали, що це був вже третій випадок обстрілу бригади компанії за останні два тижні.

Сценарії війни: заморожений конфлікт, ескалація чи без змін?

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Український такнк Leopard, Донецька область

Генштаб ЗСУ не підтверджує окупацію росіянами Степової Новоселівки

Генштаб ЗСУ не підтверджує окупацію росіянами Степової Новоселівки

Міноборони Росії заявляє про захоплення двох населених пунктів - на Харківщині та Донеччині. У зведенні генштабу ЗСУ інформації про це немає.
Конфлікти1 липня 2024 р.
Харків, червень 2024 року

Харків: дух спротиву під ракетним дощем

Харків: дух спротиву під ракетним дощем

Росія обстрілює прикордонний Харків частіше за інші великі українські міста. Руйнування видно в центрі та на околицях. Як живе місто сьогодні? Що кажуть місцеві жителі? Репортаж DW.
Конфлікти11 червня 2024 р.
Обстріли Донеччини, архівне фото

РФ вдарила по Українську на Донеччині: 2 загиблих, 8 поранених

РФ вдарила по Українську на Донеччині: 2 загиблих, 8 поранених

Армія РФ обстріляла місто Українськ з РСЗВ "Ураган", внаслідок чого загинули дві жінки, а ще восьмеро людей отримали поранення.
Конфлікти1 липня 2024 р.