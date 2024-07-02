РФ продовжує обстріли українських міст: є загиблі й поранені

Внаслідок російських обстрілів 2 липня у Нікополі загинули дві жінки, а у Херсоні - ще одна. Також повідомляється про майже 20 поранених цивільних.

Російські військові у вівторок, 2 липня, продовжили обстрілювати українські міста, внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак, у Нікополі загинули дві жінки, ще дев'ятеро осіб зазнали поранень. "У Нікополі через атаки росіян загинули дві жінки - 61 та 86 років. Попередньо, у місті й дев'ять поранених. Серед них - хлопці 9 та 17 років. Їм надають всю необхідну допомогу", - повідомив він.

Також Лисак додав, що у місті чимало руйнувань. "Пошкоджене житло місцевих, заклади освіти та амбулаторія. Зачепило й магазини, салон краси та авто", - зазначив Лисак.

У Херсоні загинула 54-річна жінка

У Херсоні внаслідок ранкових масованих російських обстрілів загинула 54-річна жінка, про що повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Також він додав, що у центральній частині міста під удар росіян потрапили комунальники, через що дві жінки отримали травми. Загалом у місті внаслідок ранкових обстрілів постраждало дев'ять цивільних осіб.

Херсонська ОВА повідомила про удар росіян по Токарівці Херсонського району, де тяжко поранено жінку.

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На Харківщині поранено 80-річного чоловіка

Вранці 2 липня внаслідок обстрілу російськими військами Малих Проходів у Харківському районі зазнав поранень літній чоловік, повідомив голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко. "Сьогодні близько 10:30 окупанти завдали декілька ударів по селу Малі Проходи. Внаслідок обстрілу осколкові поранення отримав 80-річний місцевий мешканець. Поліцейські офіцери Дергачівської громади евакуювали чоловіка, він перебуває у лікарні”, - написав Задоренко у Telegram.

Близько 16-ї години міський голова Ігор Терехов та голова ОВА Олег Синєгубов повідомили про чергові обстріли Харкова та Харківського району. Згодом міський голова зазначив, що під час удару по Харкову постраждали троє людей, які були неподалік від місця прильоту - дівчинка 12-ти років та хлопчик 15-ти контужені, у жінки 26 років поранені руки.

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На Донеччині обстріляли ремонтну бригаду ДТЕК

В Донецькій області 2 липня під російський обстріл потрапила ремонтна бригада ДТЕК, про що повідомила сама компанія.

"Ще один важкий день для енергетиків Донеччини. Сьогодні наші колеги потрапили під обстріл неподалік від лінії фронту, де виконували планові роботи. Від обстрілів сильно ушкоджена робоча автівка", - йдеться у повідомленні компанії.

Також в ДТЕК додали, що це був вже третій випадок обстрілу бригади компанії за останні два тижні.