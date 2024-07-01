Генштаб ЗСУ не підтверджує окупацію Степової Новоселівки

Міноборони Росії заявляє про захоплення двох населених пунктів - на Харківщині та Донеччині. У зведенні генштабу ЗСУ інформації про це немає.

Росія заявляє про захоплення двох населених пунктів - села Степова Новоселівка на Харківщині та села Новопокровське у Донецькій області. Російські війська, повідомляє міністерство оборони Росії у понеділок, 1 липня, нібито зайняли там кращі позиції.

Київ наразі не підтвердив і не спростував цю інформацію. У вечірньому зведенні генерального штабу Збройних сил України повідомляється, що 1 липня українські військові відбивали атаки на локаціях Степової Новоселівки на Харківщині. "На Куп’янському напрямку ворог атакував 11 разів - на локаціях Синьківки, Стельмахівки, Піщаного, Берестового і Степової Новоселівки. По Куп’янську Вузловому і Лісній Стінці била КАБами російська авіація", - ідеться у повідомленні генштабу у Facebook.

Портал Deepstate , що є близьким до міністерства оборони в Києві, наразі позначає Степову Новоселівку як таку, що перебуває під контролем України. Водночас Новопокровське Донецької області уже деякий час позначене як окуповане.

Війна Росії проти України триває з 2014 року. Повномасштабний напад на Україну Росія здійснила 24 лютого 2022 року. Наразі окупованою є приблизно третина території України - півострів Крим, а також частини південних та східних областей України.