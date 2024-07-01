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Удар РФ по Українську на Донеччині: 2 загиблих, 8 поранених

Дмитро Шварц
1 липня 2024 р.

Армія РФ обстріляла місто Українськ з РСЗВ "Ураган", внаслідок чого загинули дві жінки, а ще восьмеро людей отримали поранення.

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Обстріли Донеччини, архівне фото
Внаслідок російського обстрілу на Донеччині загинули дві жінкиФото: Photoshot/picture alliance

Російська армія вранці понеділка, 1 липня, обстріляла місто Українськ Донецької області, внаслідок чого загинули дві жінки, а ще восьмеро людей зазнали поранення.

"Рано вранці росіяни обстріляли місто з "Ураганів", в зоні ураження опинився житловий сектор. Загинули дві жінки 65 і 70 років. За попередньою інформацією, пошкоджено 10 багатоповерхівок і адмінбудівлю", - повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

Також він додав, що остаточні наслідки ранкового обстрілу ще встановлюють, та закликав мешканців області евакуюватися в більш безпечні регіони.

Нагадаємо, що за суботу, 29 червня, на Донеччині зафіксували 32 обстріли з боку армії РФ, внаслідок чого загинули семеро людей.

У п'ятницю, 28 червня, РФ завдала бомбових ударів по селищу Нью-Йорк у Торецькій громаді Донецької області, внаслідок чого загинули четверо цивільних, а ще троє отримали поранення.

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