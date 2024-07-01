РФ знищила пам'ятку світової спадщини Херсонес Таврійський

У тимчасово окупованому Криму росіяни знищили пам'ятку Світової спадщини ЮНЕСКО - історико-археологічний заповідник Херсонес Таврійський. Про це повідомила старша наукова працівниця Інституту археології НАН України Евеліна Кравченко, пише у понеділок, 1 липня, пресслужба Апарату Верховної Ради України.

За її словами, на місці зруйнованої пам'ятки світової спадщини відбувається незаконне будівництво. Йдеться про так званий історико-археологічний парк, який почали зводити ще торік. "Зовнішній вигляд усіх будівель відповідатиме загальній імперській концепції: псевдовізантійська стилістика в "новому" прочитанні, з використанням "сучасних" технологій і матеріалів", - інформувала Спілка археологів України.

Як повідомляло "Радіо Свобода", згідно з концепцією росіян, історико-археологічний парк має включати три музеї: античності, Криму і християнства, а також археологічний центр, школу мистецтв "Корсунь", філію "Артека", ландшафтний парк і квартал-реконструкцію з музеєфікованими розкопками, сувенірними крамницями та кафе.

Історико-археологічний заповідник Херсонес Таврійський на руїнах античного грецького міста Херсонес було створено ще у 1892 році. А у 2013 році Херсонес було внесено у Список Світової спадщини ЮНЕСКО, і тому будівництво тут заборонене. Це єдина пам'ятка в Криму, яка мала світове значення.

РФ викрала понад 1000 артефактів з Криму у період 2014-2020 років

Раніше, 26 червня, Парламентська асамблея ради Європи (ПАРЄ) визнала геноцидний намір РФ у знищенні української культурної спадщини та ідентичності. Згідно з резолюцією, з 2014 року в Криму відбуваються масові грабежі, зокрема предметів і картин кримськотатарського народу. "Багато російських окупантів нібито залишають Крим з культурними цінностями, і понад 1000 таких артефактів з кримських музеїв було вивезено до росії у період 2014-2020 років. Понад 500 тисяч кримських музейних предметів були внесені до російських музейних каталогів", - йдеться у повідомленні Апарату Верховної Ради.

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Крім того, зазначається, що незаконні археологічні дослідження проводяться без перевірки чутливості контексту або представлення результатів. Зокрема, будівництво траси "Таврида" для з'єднання Керченського мосту з Кримом для російської військової окупації півострова призвело до знищення мусульманських місць поховань.

Резолюція ПАРЄ передбачає , що держави-члени організації будуть допомагати Україні у збиранні, фіксації, документуванні та зберіганні доказів злочинів, які Росія скоїла проти матеріальної та нематеріальної культурної спадщини в Україні.